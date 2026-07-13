Samordnare - Aktivitetskravet
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , IFO, Försörjningsstöd / Organisationsutvecklarjobb / Ljusdal Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ljusdal
2026-07-13
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Nu söker vi en samordnare till Försörjningsstöd med anledning av den nationella aktivitetskravsreformen. Det här är en ny roll där du får möjlighet att vara med och utveckla kommunens arbetssätt kring aktivitetskravet och skapa en väl fungerande samverkan mellan Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och andra aktörer.
Från och med den 1 juli 2026 gäller ett nytt aktivitetskrav inom försörjningsstödet. Reformen innebär att kommunerna ska erbjuda aktiviteter som stärker individens möjligheter att komma närmare egen försörjning. Aktiviteterna ska anpassas efter individens förutsättningar och bidra till ökad arbetsförmåga, stärkt motivation och förbättrade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Dina arbetsuppgifter
Som samordnare blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att deltagarna får rätt aktivitet, rätt information och ett sammanhållet stöd genom hela processen. Du kommer att arbeta i gränssnittet mellan myndighetsutövning och arbetsmarknadsinsatser. Du blir en viktig länk mellan handläggare, deltagare och aktivitetsanordnare och arbetar för att hela processen ska fungera effektivt och med deltagarens behov i fokus. Tjänsten innehåller både praktiskt arbete med deltagare och ett ansvar för samordning, uppföljning och utveckling.
Du kommer bland annat att:
• samordna processen mellan handläggare, deltagare och aktivitetsanordnare
• säkerställa att deltagarna får tydlig information inför sin aktivitet
• vara kontaktperson för deltagare i frågor som rör aktiviteterna
• följa upp närvaro och säkerställa fungerande rapporteringsrutiner
• ge praktiskt stöd till deltagare utifrån deras individuella behov
• samverka med Arbetsmarknadsenheten, Utvecklingscentrum, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer
• rapportera utvecklingsbehov och avvikelser till arbetsledare eller chef
• medverka i rapportering och redovisning till IVO.
En viktig del av tjänsten är även att bidra till verksamhetens utveckling. Du kommer bland annat att:
• följa upp hur aktiviteterna fungerar för deltagarna
• analysera resultat och identifiera förbättringsområden
• utveckla rutiner för närvarorapportering och informationsöverföring
• tillsammans med chef och kollegor utveckla arbetssätt utifrån behov
• bidra med underlag för uppföljning och kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, arbetsmarknad, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i tjänsten tycker du om att skapa struktur och få människor och verksamheter att arbeta tillsammans. Du är trygg i mötet med människor och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt är du strukturerad, initiativtagande, lösningsfokuserad och har förmåga att hålla ihop flera processer samtidigt. Du behöver också vara van vid dokumentation och administrativa uppgifter.
Vi ser att du har ett respektfullt bemötande, är kommunikativ, har hög personlig mognad, är prestigelös och trivs i en roll där samarbete och flexibilitet är en förutsättning för att lyckas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Intervjuer kan komma att ske löpande. På IFO tillämpas sjutimmars arbetsdag med heltidslön. Anställningstiden kan komma att förlängas.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , IFO, Försörjningsstöd Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
10001762