Samordnande miljöspecialist
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-10
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Vi söker en Samordnande miljöspecialist för produktionsskedet inom Ostlänken till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Gerstaberg.
Tjänsten är på 50-75% av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en samordnande miljöspecialist med bred miljökompetens till ett omfattande infrastrukturprojekt i produktionsskede. Rollen innebär att samordna, planera, driva och följa upp miljöarbetet i nära samarbete med projektledning, entreprenörer och specialister, med särskilt fokus på markmiljö-, masshanterings- och vattenfrågorPubliceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Vara sakkunnig inom miljöområdet och säkerställa att projektet följer ledningssystem, miljölagstiftning samt interna krav
Vägleda projektorganisationen i arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg
Ge stöd, råd och instruktioner i miljörelaterade frågor samt bidra till problemlösning inom kunskapsområdet
Säkerställa entreprenörens efterlevnad av kontraktskrav samt projektets efterlevnad av miljötillstånd och myndighetsbeslut
Arbeta med kontrollprogram för vattenverksamhet och egenkontroll samt hantera frågor kopplade till vatten, markmiljö och masshantering
Samverka med byggledare KMA samt delta i miljöronder, projektmöten och möten med entreprenörer
Ta fram och driva tillstånds-, anmälnings- och dispensärenden samt stödja projektledningen i myndighetskontakter och externa dialoger
Granska handlingar och dokumentation, stödja upphandlingar och ÄTA-hantering samt medverka vid granskning av relationshandlingar och förvaltningsdata inför överlämning
Krav (OBS, obligatoriska)
Utbildning: Högskole- eller universitetsutbildning, minst 180 hp, inom miljöområdet eller motsvarande som av oss kan bedömas likvärdig.
Erfarenhet: Minst 3 års aktuell yrkeserfarenhet som miljöspecialist eller motsvarande. Du ska ha utfört två (2) eller fler uppdrag i den rollen. Uppdragen ska ha omfattat arbete i projekten med samordning och uppföljning av miljöfrågor. Projekten ska ha varit samhällsbyggnadsprojekt i produktionsskede. I minst ett (1) av uppdragen ska vattenfrågor (så som länshållningsvatten, dagvatten och reningsteknik) och markmiljö/masshantering ha hanterats. Medverkan i uppdragen får inte vara äldre än 10 år.
Du ska ha bred generell kompetens inom svensk miljölagstiftning (miljöbalken och tillhörande miljölagstiftning) och erfarenhet av att arbeta med miljötillstånd, anmälningsärenden och dispenser.
Du ska ha ett strukturerat och analytiskt arbetssätt, vara lyhörd, ha god samarbetsförmåga och kommunikativa egenskaper.
Giltigt körkort för personbil i Sverige
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av uppdrag som Miljöspecialist (Resurskonsult/uppdragskonsult) i produktionsskede i projekt vars huvudsakliga syfte är att bygga statlig eller kommunal väg- och/eller järnvägsanläggning.
Du har erfarenhet av uppföljning vattenverksamhet (efterlevnad av tillståndsbeslut samt kontrollprogramsfrågor). Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888528-2046920". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9958310