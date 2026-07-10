Samordare till hemtjänst Team Gärdet
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till Norra innerstadens kommunala hemtjänst!
På Norra innerstadens stadsdelsförvaltning bedriver vi hemtjänst till personer med biståndsbeslut som är boende på Norrmalm och Östermalm. Vi består av 6 stycken hemtjänst-enheter och vi söker nu en samordnare med bland annat planeringsansvar till Team Gärdet. Hos oss får du möjlighet att bli en del av en engagerad och utvecklingsinriktad personalgrupp. Vi är måna om varandra och har en glad och trivsam atmosfär.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig stora möjligheter till att påverka dina arbetsuppgifter och välkomnar dig som är kreativ och kan komma med egna förslag till lösningar som kan bidra till förbättringar för verksamheten. Som samordnare hos oss har du en nyckelroll i det dagliga arbetet. Ditt uppdrag är att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda kunderna en god omvårdnad och social omsorg – alltid inom ramen för biståndsbeslut och med kundens delaktighet, självbestämmande och trygghet i fokus. Vår trevliga samlingslokal ligger på Sandhamnsgatan 8 med goda allmänna kommunikationer i centrala Stockholm, nära tunnelbanestationen Gärdet.
Som anställd inom Stockholms Stad har du friskvårdsbidrag och andra förmåner. Läs mer här om vad Stockholms stad erbjuder dig som medarbetare.
Din roll
För att trivas i rollen krävs att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du är trygg i dig själv, har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt och är van att prioritera även under ett högt arbetstempo. Hemtjänst är en dynamisk verksamhet så det är viktigt att du kan arbeta flexibelt och ser möjligheter i förändring.
Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant med fokus på kvalitet och ordning. Samtidigt har du förståelse för vikten av ett effektivt resursutnyttjande och en god ekonomisk medvetenhet. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som gärna delar med dig av dina kunskaper och bidrar till verksamhetens utveckling. Du är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot både brukare, anhöriga och kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Ansvara för insatsplanering – både på kort och lång sikt.
Bemanna verksamheten vid såväl planerade som oplanerade förändringar.
Hantera fakturor och beställningar.
Ansvara för att administrativa rutiner följs.
Arbeta med social dokumentation, genomförandeplaner, utvärderingar och uppföljningar.
Göra hembesök hos nya kunder samt medverka i verksamhetens digitala utveckling, exempelvis uppföljning av utförd insats, inköp, möten och utbildningar.
Leda mindre gruppmöten med medarbetare för att gå igenom kundärenden och arbetssätt.
Bidra till ett kostnadseffektivt arbetssätt med fokus på verksamhetens resurser och kvalitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av samordning och planering inom hemtjänst.
Tidigare arbetat administrativt
Förståelse för bemanning och schemaläggning.
God kunskap i social dokumentation.
Gymnasieutbildning, gärna undersköterskeutbildning.
God datorvana och är bekväm med moderna digitala verktyg.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av system som Agresso, Schemos, Medvind och Paragå samt goda kunskaper i Excel.
Meriterande:
Annan eftergymnasial utbildning
Arbetat som undersköterska i hemtjänsten.
B-körkort
Du är underställd enhetschef och är en viktig del i ett engagerat team som gör skillnad – varje dag.
För att vara anställd inom hemtjänsten krävs utdrag från belastningsregistret. Du beställer ett utdrag på polismyndighetens hemsida
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Hamid Ataie, Kommunal, äldreomsorgsverksamhet hamid.ataie@stockholm.se 076-1210505 Jobbnummer
9999517