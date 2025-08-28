Samlingsannons- Fastighetsskötare till Kfast
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter - och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Kfast söker flera fastighetsskötare!
Detta är en generell annons där vi söker dig som vill arbeta som fastighetsskötare hos oss.
Annonsen gäller inte en specifik tjänst, utan vi använder den för att hitta kandidater till kommande behov. Det kan handla om både fasta tjänster och vikariat, med placering i olika områden inom Eskilstuna kommun.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare ser du till att våra fastigheter och utemiljöer är välskötta och trivsamma. Du löser problem, gör enklare reparationer och skapar trygghet för våra hyresgäster. I rollen har du daglig kontakt med både boende och entreprenörer och tar självständigt ansvar för dina fastigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Inre och yttre skötsel av fastigheter, till exempel reparera trasig belysning, droppande kranar, stopp i avlopp. Löpande praktiskt underhållsarbete, till exempel tillsyn och kontroll av värmepannor, ventilation, fläktar. Skötsel av utemiljö runt om fastigheter, till exempel klippa gräs, plocka skräp (snöröjning vintertid). Felanmäla vid upptäckt av större fel i fastigheter.
Arbetstid
Arbetstid är måndag-torsdag 06.55-16.00, fredagar 06.55-14.45. Du arbetar 5 minuter extra varje dag, vilket genererar ledig eftermiddag dag före röda dagar och ledig heldag (klämdag i maj). Jour och beredskap ingår i tjänsten (till exempel vintertid). Befattningen har inte flex eller sommartid.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att sköta fastigheter både inomhus och utomhus. Du kan upptäcka och åtgärda enklare problem, är praktiskt lagd och har kunskap om grundläggande säkerhet och reparationer. Du har gymnasieutbildning eller minst ett års erfarenhet av fastighetsskötsel, B-körkort, datavana och ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Det är en fördel om du har arbetat med både bostads- och lokalhyresgäster och har vana av att använda maskiner för skötsel av utemiljö.
Vi söker dig som tycker om att ge bra service, är flexibel och hittar lösningar när problem uppstår. Du bemöter människor professionellt och samarbetar bra med både kollegor och hyresgäster.
Är du vår nästa fastighetsskötare? Tveka inte - skicka in din ansökan redan nu!
Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna - så att livet får plats och platser får liv.
