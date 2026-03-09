Samhällsplanerare till planenheten
2026-03-09
Vi söker en engagerad och kreativ samhällsplanerare till Örnsköldsviks kommun!
Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas.
Utvecklingstrycket är stort och även viljan att utveckla är stor hos såväl medborgare, exploatörer, medarbetare som politiker. Vi ser en riktigt spännande framtid framför oss. Tillsammans bygger vi en framtid för fler!
Vi erbjuder en spännande och utmanande tjänst i en kommun som utvecklar både stad och land. Arbetet med kommunens nya, digitala översiktsplan är i sin slutfas samtidigt som stadsutvecklingsprojektet Stadsdel 2030, ortsutvecklingsprojektet Grundsunda 2030, en grön infrastrukturstrategi och mycket mer är på gång. Som samhällsplanerare har du en viktig roll i att forma den framtida utvecklingen av Örnsköldsviks kommun och skapa en hållbar, robust och livskraftig kommun för dess invånare, djur- och natur.
Aktuella frågor inom verksamheten omfattar klimatanpassning och hantering av klimatrelaterade risker, beredskaps- och totalförsvarsfrågor samt arbete med miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv där fysisk planering, miljöhänsyn och långsiktig samhällsutveckling samordnas.
Om verksamheten
Som samhällsplanerare kommer du att tillhöra planenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningens Bygg och miljöavdelning. Planenheten består idag av 19 medarbetare med roller som planarkitekter, samhällsplanerare, planstrateg, plantekniker, infrastrukturstrateg och stadsarkitekt. Planenheten ansvarar för kommunens planering från strategisk-/översiktsplanering till detaljplanering.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som samhällsplanerare ansvarar du tillsammans med övriga på planenheten för framdriften i
kommunens fysiska planering. I rollen kommer du att ansvara för att utveckla och genomföra samhällsplaneringprojekt, ge råd och stöd till politiker, tjänstemän och allmänheten i övergripande planeringsfrågor. En stor del av arbetet innebär att ta fram översiktsplaner, tematiska tillägg, fördjupade översiktsplaner men även att leda och ta fram olika utredningar, policys, strategier samt att ta hand om remisser, motioner och medborgarförslag. Uppgifterna kan även innefatta arbete med framtagande av planprogram och detaljplaner.
Du bidrar till att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsförvaltning som utmärks av en tydlig servicekultur och som aktivt arbetar för kommunkoncernens bästa. En hög servicenivå är viktig för oss liksom förmågan att ge vägledning och konstruktiva råd i så tidigt skede som möjligt.
De program du främst kommer att arbeta i som samhällsplanerare är ArcGIS, QGIS, Adobe-paketet och Office-paketet.Kvalifikationer
Vi söker en person med relevant högskole- eller universitetsutbildning inom samhälls- eller stadsplanering, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten. Du har god kännedom om relevant lagstiftning, särskilt plan- och bygglagen samt miljöbalken, och är väl insatt i tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Rollen förutsätter att du kommunicerar obehindrat på svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Erfarenhet av arbete som samhällsplanerare, och gärna inom kommunal översiktlig planering, är meriterande. Det är också ett plus om du har erfarenhet som projektledare och av att arbeta inom politiskt styrda organisationer. Vi ser det som en fördel om du har goda kunskaper i relevanta program och arbetsverktyg, som exempelvis GIS, samt lokalkännedom om kommunen och dess planeringsförutsättningar.
Körkort, behörighet B krävs för tjänsten.
Bifoga CV och personligt brev, välkommen med din ansökan!
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
