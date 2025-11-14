Sambandstekniker 1. Ledningstropp F 21
2025-11-14
Är du intresserad av en tjänst i Försvarsmakten och vill bidra till att göra Sverige och omvärlden säkrare? En tjänst som syftar till att våra flygbaser är redo att betjäna flygförband dygnet runt, och att våra förbands kommunikationsplattformar är underhållna och i drift?
Vill du ha ett varierande arbete, där arbetsuppgifterna är både teoretiska och praktiska, där du får möjligheten att fördjupa din egen kunskap inom teknik? Då är detta rätt tjänst för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sambandstekniker på F 21 är det du som tillsammans med övriga tekniker genomför drift och underhåll av flygplatsens flygtrafikledningssystem, meteorologisystem, radarsystem, strömförsörjningssystem, m.m. Vi ansvarar för förbandets kommunikationsplattformar så att ledning och kommunikation inom och mellan förband kan ske. Dessa är både fast installerade system på flygbaserna samt i fordon och containrar för spridning över ytan.
Detta innebär att du kommer få en bred teknisk utbildning inom bl.a. data-, tele- och radar/radiosystem. Du kommer även att få utbildning i flygsäkerhet så att du kan utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Utbildningar genomförs både lokalt och på annan ort genom centrala skolor eller i kontakt med industrin.
Utöver det så medverkar vi även vid materiel- och systemutbyggnad, samt uppföljning av teknisk dokumentation tillsammans med försvarsindustrin.
Tjänsten kan också innebära deltagande vid övningar och annan verksamhet, såväl lokalt som i fältmiljö på annan ort, under årets alla årstider. Publiceringsdatum2025-11-14KvalifikationerKvalifikationer
• Svensk medborgare
• Godkänd gymnasieutbildning
• God datorvana
• B-Körkort (manuell växellåda) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har en förmåga att ta till dig nya kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, är serviceinriktad och initiativrik. Du ska ha god datorvana, kunna jobba flexibelt och i olika tempon för att kunna hantera både varierande arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Du har förmåga att arbeta både självständigt där du ges ansvar för lösande av egna arbetsuppgifter, likväl som i grupp. Då befattningen kan omfatta uppgifter som utbildare men också samarbete med olika kontaktytor inom Försvarsmakten, så ser vi att du även har en god kommunikativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• BE, CE-körkort
• Gymnasieutbildning på teknikprogrammet eller motsvarande.
• Genomförd militär grundutbildning.
• Eftergymnasial utbildning inom EL/Teleteknik/IT
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se) Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Civil befattning
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av Gunnar Palm.
Information om rekryteringsprocessen
Vid frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa Anton Eliasson.
Fackliga företrädare:
OFR-S, OFR-O, SACO, SEKO.
Samtliga nås via F 21 växel, telefonnummer 0920-23 40 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning. I ditt CV skall det finnas en sammanställning över din utbildning samt övriga meriter, samtliga intyg sätts som bilagor längst bak i ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
