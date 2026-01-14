Sambandsspecialist
Västerås kommun / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2026-01-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara med och skapa en ny sambandsfunktion som stärker flera kommuners förmåga att leda och kommunicera för fred, kris och krig? Västerås stad, i nära samarbete med flera kommuner i länet, etablerar nu en specialistroll inom samband. Du får en central, utvecklande och samhällsviktig position i arbetet med civilt försvar.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Du är kommunernas interna specialist inom radiokommunikation och sambandsstöd. Du arbetar både strategiskt och operativt för att utveckla en modern, robust och samordnad sambandsförmåga. I uppdraget ingår att förvalta och vidareutveckla användningen av Rakel och DMR, och att leda kommunernas förberedelser inför övergången till det nya nationella systemet SWEN.
Du tar fram, uppdaterar och säkerställer att sambandsplaner är aktuella och anpassade för snabba förändringar vid samhällsstörningar. Du planerar och leder övningar och utbildningar med fokus på samband, och du samordnar tekniska och operativa funktioner i vardag, kris och höjd beredskap. En viktig del av rollen är att bygga upp samarbeten, både med frivilliga försvarsorganisationer som FRO, och med andra kommuner och nationella aktörer.
Din kompetens
Du har erfarenhet av samband, radiokommunikation eller annan teknisk kommunikationskompetens. Du har erfarenhet av att arbeta med Rakel eller liknande säkra kommunikationssystem och kunskap om systemets programmering och driftsättning. Du har också en förståelse för krisberedskap och totalförsvar, gärna tillsammans med erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Det är en fördel om du har arbetat med Starlink eller motsvarande kommunikationssystem och erfarenhet av radiosystem t.ex DMR Radio.
Du är van att planera, dokumentera och följa upp tekniska system och processer och kommunicerar tydligt, skapar förtroende och har lätt för att samarbeta över organisatoriska gränser. Erfarenhet av övergångsprojekt från Rakel, utbildning- och övningsverksamhet och samarbete med frivilligorganisationer är ett stort plus. För den här tjänsten krävs B-körkort.
I rollen behöver du vara analytisk och noggrann, men också praktiskt lagd och lösningsorienterad. Du kan förklara tekniska samband på ett enkelt sätt och trivs med att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktiska inslag.
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att bygga upp en ny funktion från grunden och skapa strukturer som får stor betydelse för flera kommuners krisberedskap och civila försvar. Du blir anställd av Västerås stad men arbetar för och tillsammans med kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Det innebär att du under perioder kommer att arbeta på annan ort.
Du blir en del av Säkerhetsenheten inom den Operativa avdelningen, där du ingår i ett engagerat team med bred kompetens inom säkerhet, beredskap och operativ ledning. Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag, goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsplats där samarbete, utveckling och samhällsnytta står i fokus.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Rekryterande chef
Andreas Weiborn andreas.weiborn@vasteras.se 021-39 14 71 Jobbnummer
9683863