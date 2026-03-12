Säljsupport färskvaror/måltidslösningar Göteborg
ICA Sverige AB (Göteborg) / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
Ta möjligheten att utveckla din färskvarukunskap tillsammans med våra butiker på Säljsupport färskvaror ICA Sverige
Vill du vara med och driva ICA's erbjudande inom färskvaror och måltidslösningar? Vi stöttar butikerna i arbetet med lönsamhet, sortiment och exponeringar. Tillsammans med butikerna formar vi det färskvaruerbjudande som passar butikens kunder och marknad bäst. Detta för att möta kundens behov och långsiktigt konkurrera på en ständigt framåtsträvande marknad.
Nu söker vi dig som vill vinna framtiden tillsammans med oss!
Din profil
Vi söker dig som har gedigen butikserfarenhet av försäljning och ledarskap i butik och dessutom har ett stort engagemang i allt du gör. För att lyckas i rollen behöver du ha en bakgrund inom färskvaror men även goda kunskaper i ICA Måltid och gedigen erfarenhet inom matlagning och måltidslösningar.
Är du idag eller har varit chef/ledare, så är det en stor fördel i denna tjänst.
Om du har erfarenhet från liknande tjänster är det meriterande.
Som person är du driven och uthållig, kan bygga förtroende genom relationer och skapa resultat med en positiv försäljningsutveckling. Du är duktig på rutiner och effektiv drift inom färskvaror och måltidslösningar.
Du är ansvarsfull, proaktiv, modig och har förmåga att skapa nätverk och att nå ut genom god kommunikation.
Vi söker en ny kollega till säljsupport som är nyfiken och vill stötta ICAs möjligheter att vinna framtiden! Är det du? Då är vi nyfikna på just dig, sök till oss redan idag!
Det här är ditt blivande jobb
Dina uppgifter handlar i grunden om att stötta butikerna i de flesta frågor som är kopplade till försäljning och drift av färskvaror samt att säkra genomförande av centrala aktiviteter och strategier.
Du utför arbetet både genom enskilda butiksbesök samt i nätverksform, fysisk och digitalt.
Vi är den naturliga länken mellan våra butiker & ICA Sverige.
Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
Säkerställa lönsamt och effektivt arbete i färskvaruavdelningarna i butik och driva försäljning och poster ur butik.
Bära ut centrala och profilunika initiativ kopplat till färskvaror.
Genom expertis inom färskvaror och måltidslösningar kunna tillgodose butikernas unika behov av coachning, individuella handlingsplaner och uppföljning med syfte att uppnå uppsatta mål gällande försäljning och lönsamhet
Stödja butikerna i planering och uppföljning av självdrivande aktiviteter
Du blir ansvarig för att följa upp och tillsammans med butik genomföra den lagda planen. Din roll blir att vara pådrivande för att få genomförande och långsiktighet i det planerade för butik tillsammans med handlaren/medarbetarna. Självständigt planerar och genomför du aktiviteterna samtidigt som du är en del av ett drivet och engagerat team.
Vi är ett team på 17st personer från norr till syd som samarbetar genom fysiska samt digitala möten. Du kommer få en strukturerad och välplanerad introduktion som genomförs tillsammans med dina kollegor.
Vi arbetar i en digital struktur med aktiv uppföljning och styrning mot våra prioriterade mål.
Då vi är ett team med spridning över hela landet är arbetet med digital verktyg en central del i tjänsten. Vi utgår från Office 365 med Teams, Power point, Excel m.m.
Då rollen är butiksnära och det är där vi gör skillnad, innebär det att du kommer att spendera större delen av tiden i ICA-butikerna. Möjlighet till tjänstebil ingår i rollen.
Tjänsten är tillsvidareanställning.
Du kan även utgå från närliggande städer/orter än den angivna placeringsorten.
Ort/distrikt:
Göteborg med omnejd, Placeringsort Göteborg.
Kontaktperson
För ytterligare frågor om rollen kontakta Teamchef Säljsupport Färskvaror Ida Bolin 0722-20 49 37
Sista dag för ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-04-01. Urval och intervjuer pågår löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdatum.
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse.
Om ICA
ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.
Detta är ett heltidsjobb.

ICA Sverige AB
Mejerigatan 1

412 95 GÖTEBORG
ICA Sverige AB (Göteborg)
