Säljledare Kött & Chark
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som Säljledare för Kött & Chark ansvarar du för att:
Säkerställa att avdelningen alltid har rätt produkter för att möta kundernas behov, samt att kunderna alltid kommer till en ren, fräsch och välfylld avdelning.
Arbeta aktivt för att minska svinn genom att hålla ordning på hyllor, beställningar och lager.
Följa upp försäljning, marginaler och svinn för att säkerställa att avdelningen bidrar till lönsamheten.
Hantera beställningar och bygga goda relationer med leverantörer för att säkerställa rätt leveranser och kvalitet.
Hålla koll på branschtrender och konkurrens för att ständigt utveckla och anpassa vårt sortiment.
Vi söker dig som har:
Du har arbetat i en livsmedelsbutik (minst 1 års erfarenhet) och har god kännedom om hur en butik drivs, särskilt när det gäller hantering av färskvaror och charkprodukter.
Du har tidigare haft ansvar för varubeställningar och har bra erfarenhet av att planera och organisera lagret för att skapa ett smidigt flöde mellan leveranser, lager och avdelning.
Vi söker dig som är:
Du trivs i en föränderlig miljö och har lätt för att hitta snabba lösningar när problem eller förändringar uppstår.
Du gillar att lära dig nya saker, följa trender inom branschen och hitta sätt att hela tiden förbättra ditt arbete.
Du är organiserad och tar ansvar för ditt arbete och de resultat du levererar.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med våra datorsystem (t.ex. AoB, StorOffice, MinButik).
Tidigare erfarenhet av att leda och engagera personal
Vi erbjuder dig:
En central och varierande roll i ett växande företag där du får möjlighet att ta stort ansvar.
En trygg anställning med kollektivavtal.
Ett arbetsklimat där vi värdesätter lagarbete och där laget alltid står före jaget.
Personalrabatt och andra förmåner.
Anställningstyp: Provanställning 6 månader, deltid 38h i veckan
Arbetstider: dag, kväll och helg
Lön: Enligt kollektivavtal + ansvarstillägg
Vi ser fram emot att höra från dig och att du blir en del av vårt fantastiska team på ICA Maxi Bromma. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ICA Maxi Bromma, som öppnade i mars 2021, är en av de snabbast växande butikerna i branschen, med en imponerande butiksyta på 11.000 kvadratmeter. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där vi värdesätter medarbetare och deras engagemang. Tillsammans bygger vi en framgång och skapar en arbetsplats där både medarbetare och företag kan växa. Ersättning
