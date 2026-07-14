Säljledare kolonial - Stora Coop Boden
Coop Norrbotten ekonomisk förening / Säljarjobb / Boden Visa alla säljarjobb i Boden
2026-07-14
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Är du en serviceinriktad person som älskar försäljning? Då kan du vara rätt person för oss på Stora Coop Boden!
Vi söker dig som är positiv, driven och brinner för att ge våra kunder branschens bästa kundbemötande. Kunden i våra butiker ska mötas av trevlig personal, bra varor till bra priser, matinspiration och intressanta händelser.
Som säljledare är du butikens ansikte utåt och på ett professionellt sätt ger du våra kunder den bästa servicen samtidigt som du sprider glädje och energi. Du ansvarar för försäljning och service inom ditt ansvarsområde som är kolonial. Det mest centrala i rollen är att leda och coacha säljarna i det dagliga arbetet så att alla delar av butiken ger ett attraktivt intryck för kund.
I ditt arbete ingår att:• Leda försäljningsarbetet inom ansvarsområdet• Skapa en säljande inspirerande miljö i butiken• Säkerställa den dagliga driften – bemanning, varuförsörjning, prisvård m.m• Följa upp utvecklingen av försäljning, budget och marginaler• Initiera, leda och driva olika initiativ för att förbättra lönsamhet och resultat• Arbeta aktivt med fysisk förstörelse och svinn• Ansvara för löpande personalarbete såsom arbetsfördelning, kompetensutveckling, introduktion av nya medarbetare, efterföljande av rutiner och regelverk etc.• Aktivt medverka till att Coops hållbarhetspolicy efterlevs
Tjänsten är tillsvidare på 38 timmar per vecka. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!
Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
Erfarenhet av att leda personal är meriterande
Grundläggande ledarutbildning är meriterande
Vi söker dig som har stort fokus på försäljning samt en stark drivkraft att skapa lönsamhet. Du är kreativ och inte rädd för att testa nya vägar i ditt arbete. Vidare gillar du att arbeta i en ständig utveckling, ser och agerar utifrån hela butiken. Andra utmärkande egenskaper hos dig bör vara social, lyhörd, god kommunikationsförmåga, uthållig samt förmåga att kunna fatta beslut.
Förmåner
Som anställd hos oss har du många olika förmåner. Vi erbjuder till exempel 10 % lojalitetsrabatt varje månad på det mesta du handlar i våra butiker och online och upp till 3000 kronor i friskvårdsbidrag varje år. Vi erbjuder också kaffe, te och frukt i personalrummet samt idrottsbiljetter till en rad olika evenemang.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 154 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 4 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten ekonomisk förening
961 64 BODEN Arbetsplats
Stora Coop Boden Jobbnummer
10002048