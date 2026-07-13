Säljkoordinator
Randstad AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Är du en serviceminded person i början av sin karriär som är duktig på administration? Har du tidigare arbetat som säljkoordinator, marknadsassistent eller kundhandläggare? Då har vi ett uppdrag för dig hos vår kund i Göteborg!
Som säljkoordinator är du avdelningens nav och stöttepelare. Du ansvarar för att hantera frågor och ärenden från både säljare och kunder, med ett stort fokus på support, administration och problemlösning.
Dina huvudsakliga sysslor innefattar:
Ge daglig support till säljare och kunder genom utredningar, problemlösning och framtagning av försäljningsstatistik.
Dela det administrativa ansvaret för säljteamet tillsammans med dina kollegor i gruppen.
Hantera offerter, avtal och löpande ärenden i kundsystemen.
Lägga upp nya kunder, uppdatera kundregistret samt bevaka avtal som behöver omförhandlas eller reinvesteras.
Vara behjälplig vid diverse digitala och postala utskick.
Aktivt delta i allmänt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten för att bidra till teamets framgång.
Som person är du noggrann, strukturerad och har en analytisk förmåga som gör att du snabbt ser samband och lösningar. Du har ett stort eget driv och är skicklig på att planera ditt eget arbete, samtidigt som du är en lagspelare med hög samarbetsförmåga. Din inställning är positiv, och du har ett genuint engagemang för att stötta både kunder och kollegor med högsta möjliga servicenivå.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med önskad start 17/8 och kommer att fortlöpa under 1-1,5 år. Arbetstiderna är förlagda till 07:45-16:15. Ansökningar hanteras löpande under sommaren och annonsen kan stängas ned innan sista ansökningsdag, så ifall du är intresserad sök redan idag!
Ansvarsområden
Ge daglig support till säljare och kunder genom utredningar, problemlösning och framtagning av försäljningsstatistik.
Dela det administrativa ansvaret för säljteamet tillsammans med dina kollegor i gruppen.
Hantera offerter, avtal och löpande ärenden i kundsystemen.
Lägga upp nya kunder, uppdatera kundregistret samt bevaka avtal som behöver omförhandlas eller reinvesteras.
Vara behjälplig vid diverse digitala och postala utskick.
Aktivt delta i allmänt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten för att bidra till teamets framgång.Kvalifikationer
Minst treårig gymnasieutbildning inom ekonomi, marknadsföring eller motsvarande.
Minst två års arbetslivserfarenhet i en liknande roll, exempelvis som säljassistent, marknadsassistent eller kundhandläggare.
Goda kunskaper i SAP och stor vana av att navigera mellan olika moduler.
Goda kunskaper i IT-system generellt samt Microsoft Office, med särskilt fokus på Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Eftergymnasial påbyggnadsutbildning (ca 2 år) inom marknadsföring, sälj eller ekonomi.
Ett tekniskt intresse samt goda kunskaper i CRM-system.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f6f06261-2384-4a4b-b716-4d34e9001a2d
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10001031