Säljchef Via Energi AB
2026-01-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
Via Energi växer. Nu rekryterar vi en Säljchef som tar fullt ansvar för vår kommersiella motor:
innesälj, utesälj och mötesbokning.
Det här är inte en titelroll. Det är ett operativt ledaransvar med tydliga krav på resultat.
Ditt uppdrag
Leda, strukturera och driva säljorganisationen dagligen
Ansvar för KPI:er, uppföljning och prestation (volym och kvalitet)
Coacha säljare och mötesbokare till stabil, hög output
Säkerställa disciplin i CRM, processer och pipeline
Vara länken mellan strategi och faktisk försäljning
Bygga kultur: tempo, ansvar och affärsfokus
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att leda säljteam
Är tydlig, kravställande och trygg i ledarrollen
Förstår både mötesbokning och affärsstängning
Jobbar strukturerat och datadrivet
Trivs i högt tempo och tar ansvar för siffrorna
Erfarenhet från B2B och/eller energibranschen är meriterande - men ledarskap och resultat är viktigast.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande energibolag
Mandat att sätta struktur och driva förändring
Ett hungrigt team och tydlig tillväxtagenda
Konkurrenskraftig ersättning kopplad till prestation
Arbetsplats i LinköpingPubliceringsdatum2026-01-10Om företaget
Via Energi AB är ett entreprenörsdrivet energibolag med fokus på B2B, struktur och långsiktiga kundrelationer. Vi bygger för skala - och vi gör det snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Jobb@viaenergi.se Omfattning
