Säljchef Via Energi AB

VIA Gruppen AB / Chefsjobb / Linköping
2026-01-10


Visa alla chefsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VIA Gruppen AB i Linköping, Norrköping eller i hela Sverige

Via Energi växer. Nu rekryterar vi en Säljchef som tar fullt ansvar för vår kommersiella motor:
innesälj, utesälj och mötesbokning.

Det här är inte en titelroll. Det är ett operativt ledaransvar med tydliga krav på resultat.

Ditt uppdrag

Leda, strukturera och driva säljorganisationen dagligen
Ansvar för KPI:er, uppföljning och prestation (volym och kvalitet)
Coacha säljare och mötesbokare till stabil, hög output
Säkerställa disciplin i CRM, processer och pipeline
Vara länken mellan strategi och faktisk försäljning
Bygga kultur: tempo, ansvar och affärsfokus

Vi söker dig som

Har dokumenterad erfarenhet av att leda säljteam
Är tydlig, kravställande och trygg i ledarrollen
Förstår både mötesbokning och affärsstängning
Jobbar strukturerat och datadrivet
Trivs i högt tempo och tar ansvar för siffrorna

Erfarenhet från B2B och/eller energibranschen är meriterande - men ledarskap och resultat är viktigast.

Vi erbjuder

En nyckelroll i ett växande energibolag
Mandat att sätta struktur och driva förändring
Ett hungrigt team och tydlig tillväxtagenda
Konkurrenskraftig ersättning kopplad till prestation
Arbetsplats i Linköping

Publiceringsdatum
2026-01-10

Om företaget
Via Energi AB är ett entreprenörsdrivet energibolag med fokus på B2B, struktur och långsiktiga kundrelationer. Vi bygger för skala - och vi gör det snabbt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Jobb@viaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VIA Gruppen AB (org.nr 559027-2992), http://viaenergi.se
Ryckelösa 3 (visa karta)
585 61  LINGHEM

Arbetsplats
Via Energi AB

Jobbnummer
9677110

Prenumerera på jobb från VIA Gruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VIA Gruppen AB: