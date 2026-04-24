Säljchef till Make Sense Partner
Vill du leda ett säljteam där tempo, struktur och prestation avgör utfallet?Make Sense Partner är en etablerad partner till Hitta.se och arbetar med att hjälpa företag att stärka sin digitala synlighet och affär. Nu söker vi en Säljchef som vill ta ett helhetsansvar för att leda, utveckla och driva ett säljteam i en miljö där aktivitet och resultat går hand i hand.
Om rollen
Som Säljchef på Make Sense Partner har du det övergripande ansvaret för att leda ett team av säljare kopplade till Hitta.se-affären.Rollen är operativ och närvarande - du är en del av vardagen, inte en funktion vid sidan av.Du ansvarar för att struktur, driva prestation och säkerställa att teamet når sina mål, både på individ- och gruppnivå.Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla säljteamet
Säkerställa att teamet når uppsatta mål (aktivitet, möten, affär)
Följa upp KPI:er dagligen och driva prestation
Coacha i samtal, invändningshantering och affär
Rekrytera och onboarda nya medarbetare
Driva pipeline, prognos och uppföljning
Säkerställa kvalitet i varje steg i affären.
Du kommer in i ett läge där grunden är satt.Affären fungerar. Teamet finns. Kulturen är etablerad.
Nu handlar det om nästa steg.
Ta över det operativa ansvaret från VD
Driva och vidareutveckla ett redan fungerande säljteam
Höja tempot och kvaliteten i leveransen
Skapa ännu tydligare struktur i uppföljning och prestation
Säkerställa att teamet fortsätter leverera konsekvent
Fortsätta bygga en kultur där prestation och ansvar är norm
Det här är en roll för dig som vill kliva in och ta ägarskap på riktigt - inte bygga från noll, utan ta något som fungerar och göra det ännu bättre.
Vem är du
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av att arbeta i en KPI-styrd säljorganisation där tempo och struktur är avgörande.Du har tidigare haft ansvar för att leda team och är van vid att arbeta nära affären - där du både följer upp, coachar och driver resultat.Du trivs i en miljö där det ställs krav och där du själv är en tydlig ledare.
Vi erbjuder
Hos Make Sense Partner är gemenskapen något vi faktiskt lever - inte bara pratar om.Vi bygger vår affär tillsammans, med en stark lagkänsla där vi arbetar mot gemensamma mål, firar framgångar och stöttar varandra i både med- och motgång.Här finns en energi i vardagen som märks direkt - ett driv framåt, en vilja att bli bättre och en stolthet i det vi gör.Organisationen är platt, beslutsvägarna korta och tempot högt. Samtidigt finns en närhet i teamet där alla blir sedda, hörda och får möjlighet att påverka sin egen utveckling.För rätt person är det här en miljö där du inte bara gör ett jobb - du blir en del av en resa.
AnsökanI den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringsbyrån MTRecruit.Vid frågor kontakta: Sanaz Fritz, 0761-087293, sanaz@mtrecruit.se
.Vi tar emot ansökningar löpande.Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Make Sense Partner Kontakt
Rekryterare
Sanaz Fritz sanaz@mtrecruit.se 0761-087293 Jobbnummer
9875266