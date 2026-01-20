Säljare till PreZero
Är du driven och social med ett intresse för försäljning och hållbarhet? Som säljare på PreZero får du en central roll i att utveckla affärer i Uppland, bygga långsiktiga kundrelationer och bidra till en mer hållbar framtid - allt i en arbetsmiljö med familjär stämning och stort eget ansvar!
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos PreZero.
Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Arbetsuppgifter
Som säljare hos PreZero har du en central roll i att utveckla affärerna i Uppland, med fokus på kunder inom bygg- och handelssektorn. Ditt ansvar omfattar hela säljprocessen, från att identifiera nya affärsmöjligheter till att bygga långsiktiga kundrelationer och teckna avtal. Du arbetar både med att vårda befintliga samarbeten och att prospektera nya kunder, främst bland regionala företag i området kring Uppsala.
Arbetet sker genom fysiska kundbesök och digitala möten, där du presenterar PreZeros tjänsteutbud inom avfallshantering, återvinning och hållbara helhetslösningar. Genom att förstå kundernas behov och utmaningar erbjuder du skräddarsydda lösningar som bidrar till både effektivitet och minskad miljöpåverkan. Du ingår i ett engagerat säljteam med 15 kollegor inom Region Öst, där det finns mycket erfarenhet och expertis att ta del av. I rollen får du ett starkt säljstöd i form av rutiner, system, mallar, coachning och administration, samtidigt som du har stort eget ansvar att driva dina affärer framåt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Minst två års erfarenhet av B2B-försäljning
• Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i MS Office samt kunskap i CRM
• B-körkort
• Erfarenhet av försäljning mot byggbranschen är starkt meriterande
• Erfarenhet av tjänsteförsäljning ses som meriterande
I rollen som säljare har du daglig kontakt med kunder och trivs i en social miljö där du själv tar initiativet till nya samtal och affärsmöjligheter. Du är en kommunikativ person som enkelt bygger förtroende och långsiktiga relationer, och du ser mötet med människor som en självklar och rolig del av ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du vara både drivande och självgående, du tar ansvar för att planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du har en lösningsorienterad inställning och gillar att hitta sätt att möta kundernas behov på ett professionellt och engagerande sätt. Din kombination av social kompetens, initiativkraft och god struktur gör att du trivs i en roll där du själv driver arbetet framåt och skapar resultat.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Knivsta Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in för de kandidater som går vidare i processen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
