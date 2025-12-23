Säljare till PlatinumCars
2025-12-23
Om tjänsten
PlatinumCars söker en säljare utöver det vanliga till deras exklusiva bilhall i Helsingborg. Som säljare hos PlatinumCars kommer du att bli en viktig del av företagets framgångsrika säljteam. Du är ansiktet utåt mot kunder och ska inspirera och vägleda till köp. Du kommer att arbeta med försäljning av en bilpark som håller den absolut högsta nivån avseende kvalité och prestanda. I rollen söker du aktivt nya vägar att nå försäljning och bidrar till teamets framgång. PlatinumCars är idag även återförsäljare av Dodge samt RAM i Helsingborg.
Rekryteringsprocessen sker via Poolia och du anställs direkt hos PlatinumCars. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du har eget resultat- och budgetansvar och inom ditt ansvarsområde ingår säkerställande av kundnöjdhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för kunder som kommer in i anläggningen.
• Arbeta med nya samt befintliga kunder.
• Skapa goda kundrelationer och öka antalet kunder.
• Prospektera nya kunder.
• Kontraktshantering
• Kontraktsskrivning
• Leverans av bilar
• Uppföljning efter avslutad affär
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet inom försäljning, Eftergymnasial utbildning inom försäljning är meritande. B-körkort är ett krav och du ska behärska svenska samt engelska i både tal och skrift, andra eller fler språk är meriterande.
Som personbilssäljare kommer du bearbeta privatkunder och företagskunder. I rollen kommer du hantera inkommande kunder till vår anläggning men även proaktivt arbete där vi via telefon och mötesbokningar söker upp nya kunder.
Vi tror du är mål- och resultatinriktad och har ett högt driv. Du har en förmåga att bearbeta och vårda kundrelationer samt hitta de bästa lösningarna för dina kunder. Vi förutsätter att du är en självständig person, men har också lätt för att samarbeta. Som personbilsäljare på PlatinumCars värdesätter vi att du är förtroendeingivande, disciplinerad och social. Viktigast är att du har ett brinnande intresse för att göra affärer.
Vem är du?
Vi söker en ambitiös driven säljare med ett starkt kundfokus. Du arbetar med försäljning idag och är den bästa inom din bransch. Har du tidigare erfarenhet av försäljning eller stort intresse av bilar ses detta som ett stort plus.
Du söker upp och driver affären från ax till limpa, mot såväl nya som våra befintliga kunder. Vi ser att du är en person som har en stor passion för bilar, en person som är social, orädd samt relationsskapande och bemöter kunden utifrån behov.
Om verksamheten
PlatinumCars är en av Sveriges största leverantörer av exklusiva bilar och har haft stark tillväxt sedan starten för 20 år sedan. Vår huvudanläggning i Norrköping är ett av landets största sportbilscenter med 11 000 m2 utställning och plats för 250 bilar. Vi finns idag på tre orter i Sverige, Norrköping, Stockholm och Helsingborg och erbjuder komplett verkstad, glas-, rekond- och folieringsavdelning. Vi är en godkänd bilverkstad och auktoriserad för Dodge, RAM, Corvette, Cadillac och Chevrolet. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Poolia AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Linköping AB

Kontakt
Jens Uhr
jens.uhr@poolia.se

Jobbnummer
9663624