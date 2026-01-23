Säljare till Partex Nordic
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2026-01-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Lidköping
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Skövde
eller i hela Sverige
Partex Nordic expanderar och söker säljare!
Är du en drivande och affärsintresserad person som trivs i en roll med mycket kundkontakt och eget ansvar?
Lockas du av att arbeta i ett globalt, entreprenörsdrivet och familjeägt bolag med stark marknadsposition, lång historia och ett tydligt framtidsfokus? Vi söker nu en säljare till Partex Nordic, en resande roll med utgångspunkt i Lidköping.
Här erbjuds du en dynamisk tjänst i en affärsnära och utvecklingsorienterad organisation, där du i rollen som säljare får en viktig position i företagets fortsatta tillväxtresa. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer på www.partex.se Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som säljare på Partex arbetar du med både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Rollen är tydligt affärsdriven och innebär stort eget ansvar för aktivitet, struktur och resultat. Du arbetar enligt en etablerad säljprocess och har ett nära samarbete med kollegor inom försäljning och organisationen i stort.
I rollen ingår bland annat att:
Bearbeta nya kunder samt ansvara för vissa befintliga kundkonton
Planera och genomföra kundbesök med fokus på värde, potential och långsiktiga affärer
Arbeta aktivt med merförsäljning och relationsbyggande försäljning
Följa upp affärer, aktiviteter och resultat enligt uppsatta mål
Dokumentera och strukturera ditt arbete i CRM-system
Tjänsten är resande och du kan räkna med cirka tre resdagar i veckan. Det geografiska området sträcker sig med utgångspunkt från Lidköping bland annat mot Stockholm, Örebro, Uppsala och angränsande regioner.
Tjänsten är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse och du rapporterar till försäljningschef. Du blir en del av ett engagerat och kompetent säljteam och får goda förutsättningar att lyckas i rollen genom tydliga processer, starkt varumärke och hjälpsamma kollegor.
Vi ser gärna att du har en lokal förankring och har förutsättningar att resa i tjänsten.Profil
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning och trivs i en roll där du själv driver ditt arbete framåt. Du är van vid en affärsnära vardag och motiveras av att bygga relationer, skapa förtroende och utveckla långsiktiga kundrelationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna i en resande roll
Kommunicerar obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Har god systemvana, exempelvis inom Office och CRM-system
Innehar B-körkort (tjänstebil ingår i tjänsten)
Det är meriterande om du har teknisk förståelse eller tidigare erfarenhet från industrinära verksamheter inom exempelvis el, men det är inget krav.
Som person är du ambitiös, ordentlig och prestigelös. Du drivs av att utvecklas, vill bli bättre över tid och trivs i en stabil miljö där affärsintresse, samarbete och långsiktighet värderas högt.
Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till Partex Nordic. Här får du chansen att växa inom en framtidsbransch. Hos oss finns korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka din egen och företagets utveckling. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post - vänligen sök via annonsen.
Partex
Partex grundades 1948 i Gullspång och är idag en global koncern med cirka 220 medarbetare i 16 länder. Vårt huvudkontor och vår produktion finns fortfarande i Gullspång, där vi utvecklar och tillverkar märklösningar för elektriska installationer.
Våra produkter används av elektriker världen över och säljs genom dotterbolag och ett brett nätverk av distributörer. Med fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhet utvecklar vi enkla och pålitliga märklösningar som stöttar våra kunders dagliga arbete. Samtidigt bidrar vi till utvecklingen mot en mer elektrifierad och hållbar framtid.
Partex Nordic är ett lokalt försäljningsbolag inom Partex-koncernen och en del av vår samlade försäljningsorganisation. Partex Nordics huvudkontor finns i centrala Lidköping.
Vad erbjuder Partex?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där dina idéer och ditt engagemang verkligen gör skillnad. Hos Partex får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och stöttande kollegor i en miljö som präglas av kvalitet, nära samarbete och långsiktighet. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs och erbjuder förmåner som bidrar till både trivsel och glädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://www.partex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partex Marking Systems Nordic AB Kontakt
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se Jobbnummer
9700260