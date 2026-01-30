Säljare till Laddboxkillarna
2026-01-30
Laddboxkillarna är Sveriges största aktör inom installation av laddboxar och batterilösningar för både privatpersoner och företag. Med säkra, skalbara och användarvänliga helhetslösningar för laddinfrastruktur är bolaget en aktiv drivkraft i omställningen från fossila bränslen till eldrift.
Genom hög leveranskapacitet, certifierade elektriker och ett starkt kundfokus har Laddboxkillarna vuxit till ett av Sveriges snabbast växande bolag inom elektrifiering.
För att kunna hjälpa ännu fler kunder söker Laddboxkillarna nu en driven och affärsorienterad säljare i Stockholm som vill vara med på en tydlig tillväxtresa med målet att bli ett miljardbolag inom 4 år. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som säljare på Laddboxkillarna har du en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt. Du ansvarar för försäljningen av laddboxar till privatpersoner via telefon och arbetar uteslutande med varma leads, alltså kunder som redan har visat intresse för företagets produkter.
I samtalet guidar du kunden genom hela processen och bokar installationen direkt, där en behörig elektriker kommer ut och installerar laddboxen hemma hos kunden. Rollen innebär ett tydligt fokus på rådgivning, behovsanalys och avslut, med målet att skapa en trygg och smidig kundupplevelse.Profil
Du är en positiv och målmedveten person som trivs i en resultatdriven rådgivande säljroll där telefonen är ditt främsta verktyg. Du har lätt för att skapa förtroende, tar ansvar för dina resultat och arbetar strukturerat mot tydliga mål.
Du är självgående, gillar högt tempo och fungerar väl i team där samarbete, energi och prestigelöshet är en självklar del av vardagen. Du motiveras av nöjda kunder, affärer med kvalitet och att se konkreta och mätbara resultat av ditt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning eller kundtjänst, gärna via telefon
Förmåga att driva hela säljprocessen från första kontakt till affär
Grundläggande affärsförståelse och förmåga att räkna på kundnytta och ROI
Intresse för teknik, energi och hållbarhet
Självgående med starkt eget driv och god struktur
Lösningsfokuserad, prestigelös och ansvarstagande
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Meriterande
Erfarenhet från laddboxar, solceller eller närliggande områden
Erfarenhet av att sälja tekniska produkter eller tjänster
Erfarenhet av B2C-försäljning
Erfarenhet av rådgivande försäljning
Vana att arbeta i CRM-system
Laddboxkillarna erbjuder
Hos Laddboxkillarna får du arbeta i en framtidsbransch där hållbar teknik möter affär. Du blir en del av ett framgångsrikt och snabbväxande bolag med stora tillväxtplaner, tydliga ambitioner och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.
Fast lön med provision
Klara listor att bearbeta med personer som visat intresse för produkten
Tydliga mål och bra förutsättningar för att lyckas
Möjlighet att jobba hybrid
Stora utvecklingsmöjligheter i ett snabbväxande och expansivt bolagÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Skärholmen, Stockholm. Möjlighet till hybrid.
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Laddboxkillarna med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på tilde.stangmo@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
tilde.stangmo@saleshub.se
Tilde Stangmo tilde.stangmo@saleshub.se +46703491442 Jobbnummer
9714506