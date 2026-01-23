Säljare till iSales

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-23


Om rollen
Som säljare hos oss (mån-fre 09.45-18.00) kontaktar du potentiella kunder via telefon och erbjuder bredband och streamingtjänster för Tele2. Du arbetar mot tydliga mål och får daglig coachning, utbildning och ett team som lyfter dig varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Vi söker dig som:

Är kommunikativ, målmedveten och gillar att tävla

Är social och vill utvecklas inom försäljning

Pratar flytande svenska

Kan arbeta heltid måndag-fredag

Har erfarenhet av uppsökande försäljning (meriterande, ej krav)

Vi erbjuder:

Generöst provisionssystem - inget lönetak

Utbildning & daglig coachning

Karriärmöjligheter inom iSales

Stark teamkänsla och roliga aktiviteter

Nyrenoverade lokaler i Stadshagen, Stockholm

Tjänstepension och sjukförsäkring

Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Ansök idag!
Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Om iSales: I snart 20 år har iSales hjälpt några av Sveriges starkaste varumärken att växa genom smart, engagerad och resultatdriven telemarketing. Med kontor i Stockholm och Cypern, samt över 120 medarbetare, fortsätter vi expandera med siktet inställt på att bli Sveriges ledande säljorganisation.
Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår resa
Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7107844-1806105".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
9702671

