Säljare till Industriföretag

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Säljarjobb / Örebro
2026-07-02


Visa alla säljarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige

Om rollen
Som säljare arbetar du med försäljning mot industriföretag och ansvarar för att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer. Du driver affären hela vägen, från första kontakt till avslut. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och förstår att initiativtagande och affärsdriv är avgörande för att lyckas. Du erbjuds en självständig roll där du kombinerar fältsälj, kundbesök och offertarbete med tätt samarbete mot produktion och teknisk support. Du blir en viktig del i att driva försäljningstillväxt och leverera hög service till kunder inom flera branscher.
Vem är du
Du tycker om att arbeta ute hos kunden och samtidigt bidra till förbättringar internt. Du har förmåga att skapa tydliga affärsupplägg och trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsdagar. Rätt person är engagerad, kundfokuserad och driven att nå resultat.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter inom industrisegmentet

Genomföra kundbesök, presentationer och offerter

Samarbeta med produktion, teknisk support och projektledning för att säkerställa kundkrav och leveranskvalitet

Kvalifikationer och erfarenhet

Ett visst tekniskt intresse och förmåga att snabbt sätta sig in i kunders behov och produktlösningar

God förhandlings- och kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska

Meriterande om du har erfarenhet av projektförsäljning eller teknisk rådgivning

Körkort B och möjlighet att resa i tjänsten

Publiceringsdatum
2026-07-02

Dina personliga egenskaper
Proaktiv och resultatorienterad med fokus på kundvärde

Strukturerad och självgående, samtidigt som du trivs i samarbete med kollegor

Lyhörd och relationsbyggande – du skapar förtroende hos kunder och internt

Lösningsorienterad vid komplexa kundbehov

Flexibel och beredd att bidra i olika delar av sälj- och leveransprocessen

Anställningsform och förmåner

Tillsvidareanställning, heltid

Marknadsmässig lön med bonus kopplat till uppnådda mål

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal

Placeringsort Örebro

Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan och CV. Vi intervjuar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005420-2081592".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Nastagatan 11 (visa karta)
702 27  OREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9988506

Prenumerera på jobb från Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB: