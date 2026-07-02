Säljare till Industriföretag
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-07-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Om rollen
Som säljare arbetar du med försäljning mot industriföretag och ansvarar för att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer. Du driver affären hela vägen, från första kontakt till avslut. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och förstår att initiativtagande och affärsdriv är avgörande för att lyckas. Du erbjuds en självständig roll där du kombinerar fältsälj, kundbesök och offertarbete med tätt samarbete mot produktion och teknisk support. Du blir en viktig del i att driva försäljningstillväxt och leverera hög service till kunder inom flera branscher.
Vem är du
Du tycker om att arbeta ute hos kunden och samtidigt bidra till förbättringar internt. Du har förmåga att skapa tydliga affärsupplägg och trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsdagar. Rätt person är engagerad, kundfokuserad och driven att nå resultat.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter inom industrisegmentet
Genomföra kundbesök, presentationer och offerter
Samarbeta med produktion, teknisk support och projektledning för att säkerställa kundkrav och leveranskvalitet
Kvalifikationer och erfarenhet
Ett visst tekniskt intresse och förmåga att snabbt sätta sig in i kunders behov och produktlösningar
God förhandlings- och kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande om du har erfarenhet av projektförsäljning eller teknisk rådgivning
Körkort B och möjlighet att resa i tjänstenPubliceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Proaktiv och resultatorienterad med fokus på kundvärde
Strukturerad och självgående, samtidigt som du trivs i samarbete med kollegor
Lyhörd och relationsbyggande – du skapar förtroende hos kunder och internt
Lösningsorienterad vid komplexa kundbehov
Flexibel och beredd att bidra i olika delar av sälj- och leveransprocessen
Anställningsform och förmåner
Tillsvidareanställning, heltid
Marknadsmässig lön med bonus kopplat till uppnådda mål
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal
Placeringsort ÖrebroSå ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005420-2081592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Nastagatan 11 (visa karta
)
702 27 OREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9988506