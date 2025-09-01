Säljare till Elecosoft Göteborg
Säljare till Elecosoft Göteborg
Vill du kombinera försäljning, affärsutveckling och teknik i en bransch i förändring? Trivs du med att bygga relationer och skapa värde för kunder? Då kan detta vara en roll för just dig!
Om Elecosoft
Elecosoft är ett ledande företag som utvecklar IT-verktyg anpassade för byggbranschen. Med över 50 års branschkunskap i ryggen och en ständig nyfikenhet på framtiden, fortsätter vi förenkla och effektivisera våra användares vardag - vare sig det gäller projektplanering, kalkylering, dimensionering eller konstruktion.
Företaget har idag cirka 60 anställda, med kontor utspridda över Sverige och Europa. Vi är återförsäljare av Bluebeam och fortsätter fördjupa vår kompetens inom teknik, analys och AI för att ligga i framkant i branschens utveckling.
Om tjänsten
I rollen som säljare driver du försäljningen och stärka vår närvaro med fokus på byggsektorn. Du kombinerar strategiskt affärstänk med operativ försäljning och bidrar aktivt till vår affärsutveckling genom att bygga långsiktiga kundrelationer, identifiera nya affärsmöjligheter och stärka vårt erbjudande med idéer och insikter. Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering och behovsanalys till offert, order, uppföljning och utbildning.
Du blir en del av ett erfaret säljteam där ni tillsammans driver utvecklingen framåt med fokus på marknad, kund och andra intressenter. Här handlar det om att skapa verkligt värde och bygga långsiktiga samarbeten. Vid behov får du stöd i mer avancerade tekniska frågor och du lär dig våra programvaror till den nivå som krävs för att vinna kundens förtroende.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder. Planera och genomföra utbildningar och bidra till utveckling av utbildningserbjudandet.
Identifiera och kontakta potentiella kunder inom byggbranschen via samtal, e-post, besök, event och mässor. Planera och utvärdera säljstrategier och aktiviteter.
Genomföra produktdemos, hantera offert-, order- och leveransprocesser samt samarbeta med externa intressenter.
Bevaka marknaden, identifiera affärsmöjligheter och bidra med insikter för strategi och produktutveckling. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Som person är du öppen, nyfiken och social. Du har erfarenhet inom byggbranschen och är van vid att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer. Du motiveras av att nå resultat och är ansvarstagande både till din egen och din arbetsgrupps prestation.
För att glänsa i rollen tror vi att du har:
Är en relationsbyggare som trivs med att utveckla både affärer och långsiktiga kundrelationer.
Har erfarenhet eller kunskap inom byggbranschen, exempelvis kalkylering, BIM, projektplanering eller klimat.
En strukturerad och lösningsorienterad personlighet, du får saker att hända.
Ett intresse för teknik och en vilja att förstå våra produkter och kundernas utmaningar.
God kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska.
B-körkort, då tjänsten innebär resor till kunder.
Såklart kan erfarenhet se lite olika ut. Viktigt för oss är din inställning, dina personliga egenskaper och din vilja att växa tillsammans med oss. Lite extra meriterande är om du har erfarenhet av försäljning inom IT eller byggbranschen.
Varför Elecosoft?
På Elecosoft jobbar vi för att varje medarbetare ska trivas och vilja stanna länge. Vi gör det genom att värdesätta ett hälsosamt arbetsliv med ett öppet, positivt och inkluderande arbetsklimat. Ett kvitto på att våra medarbetare trivs är att vi har certifierats som ett "Great Place to Work" tre år i rad.
Certifieringen bygger på en omfattande medarbetarundersökning som visar att vår arbetsplats präglas av tillit, stolthet, förtroende och gemenskap - oavsett roll, arbetsuppgift eller hur länge man har arbetat hos oss. Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter - tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas!
Vad händer när du har sökt tjänsten
I denna rekrytering samarbetar Elecosoft med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tania Benitez, på tania.benitez@onepartnergroup.se
eller Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Arbetsplats
Elecosoft Consultec AB
Rebecka Svensson rebecka.svensson@onepartnergroup.se
9484467