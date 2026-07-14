Säljare till Convini
AB Effektiv Väst / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Din framtida arbetsgivare
Convini hjälper företag att skapa bättre arbetsplatser genom smarta obemannade butiker, riktigt bra kaffe och moderna matlösningar för kontoret. Med stort fokus på innovation, service och användarupplevelse har Convini blivit en ledande aktör inom sin bransch och fortsätter att växa i hög takt.
Nu söker Convini en ny säljare till teamet i Göteborg – en roll för dig som gillar uppsökande försäljning, högt tempo och att skapa nya affärsmöjligheter.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som säljare ansvarar du för att identifiera nya kunder, boka möten och driva affärer från första kontakt hela vägen till signerat avtal. Rollen har ett tydligt fokus på nykundsbearbetning och att skapa nya affärer. När kunden är på plats lämnas affären vidare till Convini's Customer Success-team som ansvarar för den fortsatta kundresan och utvecklingen av samarbetet. Det gör att du fullt ut kan fokusera på det du drivs mest av – att öppna dörrar, bygga relationer och vinna nya affärer.
Du arbetar med moderna digitala verktyg och CRM-system som en naturlig del av vardagen, där struktur och uppföljning är viktiga delar för att lyckas i rollen.
Hos Convini arbetar man nära varandra i en energifylld och familjär kultur där samarbete, driv och affärsfokus står i centrum. Här finns en tydlig vilja att utvecklas och vinna tillsammans – samtidigt som man har kul på vägen.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning och som motiveras av att skapa nya affärer och bygga relationer. Du är van vid att arbeta målinriktat och har förståelse för vikten av struktur och aktivitet i försäljningsarbetet.
Vidare tror vi att du har en god digital vana och känner dig bekväm med att arbeta i CRM-system och andra digitala säljverktyg. Erfarenhet av system som SuperOffice eller liknande är meriterande, men det viktigaste är att du har ett intresse för digitala arbetssätt och snabbt kan sätta dig in i nya verktyg.
Som person är du positiv, uthållig och driven. Du trivs i sociala sammanhang, gillar att ta kontakt med nya människor och har en naturlig energi som smittar av sig på både kunder och kollegor. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att arbeta i ett team med högt engagemang och stark sammanhållning.
Är detta din perfekta match?
Hos Convini får du möjlighet att bli en del av ett bolag med stark tillväxt, hög energi och tydlig framtidstro. Här erbjuds du en roll där du får fokusera på det du gör bäst – skapa nya affärer – samtidigt som du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en modern och framåtlutad organisation.
Dessutom är Convini Great Place to Work-certifierat – och det märks i vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande i mitten/slutet av augusti. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Säljare, hunter, affärsutvecklare, business development, account manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037431-2100554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10002831