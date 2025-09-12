Säljare till bolag i Malmö!

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2025-09-12


Har du arbetat som säljare ett tag och känner att det är stimulerande och spännande? Kanske vill du testa att sälja en ny produkt eller tjänst? Då bör du söka! Vem är du?
Vi söker dig som har en stark känsla för affärer och en dokumenterad förmåga att leverera resultat. Du är en positiv, utåtriktad och kommunikativ person som lätt bygger relationer både inom och utanför företaget. Att arbeta mot en individuell budget och tydliga mål inspirerar dig. Du är målinriktad och älskar att prestera samtidigt som du är prestigelös. Du kan arbeta självständigt men är även en utpräglad lagspelare med god kommunikationsförmåga. Ett högt fokus och tempo under arbetsdagen är en självklarhet för dig

Publiceringsdatum
2025-09-12

Kvalifikationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
Gärna en eftergymnasial utbildning
Minst 2-3 års erfarenhet av försäljning, företrädesvis försäljning via telefon
Mycket god förhandlingsförmåga

Du bör även ha ett tekniskt intresse och/eller god teknisk förståelse.
Älskar du sälj och vill fortsätta utvecklas i yrket så är detta rätt jobb för dig! Sök direkt och inte imorgon!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Nellie Lindéen
nellie.lindeen@gigstep.se
0736792281

Jobbnummer
9506530

