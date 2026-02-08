Säljare till BOB Våtrumsrenovering AB
2026-02-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Säljare till BOB Våtrumsrenovering AB - hjälp privatkunder att förverkliga sina badrumsdrömmar
BOB Våtrumsrenovering AB växer - och nu söker vi en engagerad säljare som vill bli en del av vårt team.
Vi renoverar och bygger badrum med högsta kvalitet för privatpersoner, och vi letar efter dig som kan kombinera kundkontakt med teknisk förståelse.
Om rollen:
Som säljare hos oss har du en central roll i kundresan - från första mötet till färdig offert.
Du åker ut till privatkunder som vill ha hjälp med att renovera eller bygga nytt badrum, tar in mått och önskemål, gör bedömningar på plats och räknar sedan på jobbet. Du arbetar hemifrån när du inte är ute hos kund.
Vi ser gärna att du redan idag har erfarenhet av badrum, bygg eller VVS, så att du kan bedöma omfattning och kostnad på ett korrekt sätt. Du behöver inte vara hantverkare - men du ska förstå hur ett badrum byggs upp.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna mot privatkunder
Har grundläggande kunskap inom bygg, badrum eller VVS
Är självgående, pålitlig och serviceinriktad
Trivs med att ta ansvar och bygga långsiktiga kundrelationer
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Fast anställning med tjänstebil
Flexibelt arbete - utgå hemifrån
Möjlighet att växa i ett tryggt och etablerat företag
Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
BOB Våtrumsrenovering AB är specialiserade på kompletta badrumsrenoveringar - från rivning till färdigt resultat. Vi arbetar med fokus på kvalitet, trygghet och nöjda kunder.
Läs gärna mer på www.bobpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905), http://www.bobpartner.se
104 25 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729575