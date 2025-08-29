Säljare sängbutik helgextra
Moa Drömhus AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-08-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moa Drömhus AB i Umeå
Natt & Co är en kedja som drivs av sänghandlare med lång erfarenhet i branschen. Vi har valt att samarbeta med några av de bästa sängtillverkarna i Norden med starka och välkända varumärken. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att sova gott i en säng som passar både deras kropp och plånbok.
Vill du vara med i vårt team och få Sverige att sova bättre?
Nu söker vi en säljare!
Tjänsten avser helgextra efter behov med start omgående. Vi har för avsikt att tjänsten blir vår helgextra minst två helger/månad plus övrig tid vid exempelvis storhelger och vid sjukdom. Samt även möjlighet till sommarjobb.
Arbetsbeskrivning säljare i butik.
Våra medarbetare är en otroligt viktig del i vår verksamhet så vi lägger stor vikt vid både din personliga och professionella utveckling. Vi kommer att utbilda dig både om sängarnas funktion/uppbyggnad, tillbehören runt om, försäljning men även i hur man jobbar som ett vinnande lag.
Du kommer ansvara för att guida våra kunder till rätt säng för just deras behov. Du ansvarar för orderläggning, orderuppföljning, och jobbar efter en uppsatt budget vilket ställer vissa krav på din förmåga att hantera siffror och affärssystem.
Vem vi söker:
Vi söker en person som framförallt är social och modig men även ödmjuk och lyhörd. Du bör besitta en god attityd och en stark vilja för att lyckas och utvecklas hos oss.
Som person är du noggrann, flexibel och har en hög arbetsmoral. Du ska vara lättlärd och inte vara rädd att ta egna initiativ.
Vi söker en person som i första hand har erfarenhet av försäljning och av att bygga kundrelationer.
Lön och anställningsvillkor:
Lön enligt handels kollektivavtalPubliceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
Tjänsten tillsätts löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: andreas@natt.se Arbetsgivare Moa Drömhus AB
(org.nr 556665-0254)
Björnvägen 7 (visa karta
)
906 40 UMEÅ Arbetsplats
Natt & Co Jobbnummer
9482708