Säljare/Projektledare
Dala Cement grundades 1946 och har en stark lokal närvaro i Björbo, Dalarna. Vi är en del av UBAB-gruppen, där även bolaget Örs Cementgjuteri ingår. UBAB är, tillsammans med sina dotterbolag, en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement till bostadshus, industri- och samhällsbyggnader. Totalt omsätter vi tillsammans 500 MSEK och är c:a 320 medarbetare.
Sedan januari 2023 ingår UBAB-gruppen i den börsnoterade koncernen CRH med huvudkontor i Dublin Irland. CRH är en av världens största leverantörer av hållbara prefabricerade byggnadslösningar. Med CRH får vi tillgång till nätverk, erfarenhet, kunskap och finansiell styrka hos en koncern med 78 000 medarbetare i 28 länder med en omsättning på 350 miljarder kronor.
Dala Cement söker
Säljare/Projektledare
Vill du kombinera försäljning med projektledning och arbeta nära produktionen i ett bolag där affär och genomförande hänger tätt ihop? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Därför ska du välja Dala Cement
Som Säljare/Projektledare hos Dala Cement får du en central roll i bolaget med stort ansvar från första kundkontakt till avslutat projekt. Du arbetar affärsnära i en verksamhet där beslutsvägarna är korta och där samarbete mellan försäljning och produktion är avgörande för framgång. Rollen ger dig möjlighet att påverka både lönsamhet, beläggning och kundrelationer i ett bolag med stark yrkesstolthet och tydligt fokus på kvalitet och leveranssäkerhet.
Vi erbjuder dig
Det här är mer än en traditionell säljtjänst. Du får möjlighet att ta ett helhetsgrepp om affären - från kalkyl och offert till projektledning av sålda objekt. Du arbetar nära försäljningschef, produktionsledning och externa samarbetspartners och får vara med och säkerställa en optimal produktmix för den egna produktionen.
Hos Dala Cement erbjuds du en roll där struktur, affärsmässighet och samarbete står i fokus, och där ditt bidrag direkt påverkar företagets affär och resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att:
Kalkylera och sälja betongelement och betongelemententreprenader
Projektleda sålda objekt från order till leverans
Genomföra objektspecifika inköp av underentreprenör och legoprodukter enligt attestreglemente
Säkerställa, i samråd med försäljningschef och produktion, en optimal beläggning och produktmix
Följa upp projektens ekonomi och rapportera avvikelser och prognoser
Bidra till ständiga förbättringar och delta i relevanta möten och projektforum
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är trygg i mötet med kund och samtidigt trivs med att ta ansvar för genomförandet. Du är strukturerad, lugn och ansvarstagande, med god förmåga att planera och driva flera projekt parallellt. Som person är du lyhörd, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt.
Du har:
Utbildning som byggnadsingenjör, högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från betong- eller byggbranschen
Erfarenhet av försäljning och projektledning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Grundläggande IT-kunskaper, främst i Office-miljö
B-körkort
Om Dala Cement
Dala Cement är en etablerad aktör med stark lokal förankring och en tydlig framtidsambition. Vi är en del av en större internationell koncern, vilket ger stabilitet, utvecklingsmöjligheter och långsiktighet.
Läs mer om oss på:www.dalacement.sewww.ubab.comwww.crh.com
Anställningen
Tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Björbo. Resor ingår i tjänsten. Du rapporterar till Försäljningschefen. Tillträde enligt överenskommelse.
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 17 maj.
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
, 072-237 21 30
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten.
Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag.
