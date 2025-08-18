Säljare på heltid!
2025-08-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
Säljare sökes - Inga krav på erfarenhet, bara rätt attityd!
Vi är ett härligt och ungdomligt team som älskar att ha kul både på och utanför jobbet!
Nu söker vi fler stjärnor som vill växa med oss - Vi tror mer på vilja och egenskap än på CV, vi lär dig allt du behöver kunna.
Du representerar våra företag och jobbar med att boka och genomföra kundmöten i Jönköping. Vi träffar våra kunder hemma hos dem, där larmet ska sitta, allt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat kundmöte!
Arbetstid:
Måndag till fredag, kl. 12:00-21:00
Perfekt för dig som gillar att sova ut och ha energin på topp på eftermiddagen och kvällen!
Vi söker dig som:
Har ett positivt mindset och gillar att prata med folk
Är driven, social och gillar att jobba mot mål
Talar flytande svenska
Är prickfri i polisens belastingsregister
Är redo att utvecklas och ha kul på vägen!
Du behöver inte ha jobbat med det här tidigare - vi står för utbildningen!
Vi erbjuder:
Ett ungt, peppigt team med grym sammanhållning
Coachning, utbildning och stöttning varje dag
Säljtävlingar, bonusar och roliga teamaktiviteter
Möjligheter att utvecklas, testa något nytt och göra karriär inom Sector Alarm
Låter det som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Detta är ett heltidsjobb.
Solåsvägen 22
553 03 JÖNKÖPING
