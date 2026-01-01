Säljare på heltid 2026!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-01-01
Nytt år, nya möjligheter - starta 2026 tillsammans med oss på Sector Alarm!
Vill du börja det nya året med en förändring som verkligen gör skillnad? Många sätter nyårslöften om att utvecklas, växa och ta nästa steg i livet - och hos oss får du chansen att göra just det. Vi söker dig som vill bli en del av ett team där arbetsglädje, gemenskap och framtidstro står i centrum. Varmt välkommen in i värmen!
Sector Alarm är ett av Europas största larmföretag och vi fortsätter växa. Därför söker vi nu vår nästa kollega till vårt fantastiska team i Karlstad- kanske är det ditt stora steg in i ett bättre 2026?
Vad gör du i jobbet?
Som säljare hos oss bokar och genomför du kundmöten där du erbjuder marknadens mest kompletta tjänst för trygghet i hemmet. Vi tror på personliga möten - därför träffar vi alltid våra kunder ansikte mot ansikte. Det bygger förtroende och gör arbetet både socialt och meningsfullt.
När du startar hos oss får du göra det med framtiden i fokus. Genom vår 5-stegsutbildning, Sector Way Academy, certifieras du inom försäljning och kundrelationer. Du får utbildning, stöttning och alla verktyg du behöver för att lyckas - oavsett tidigare erfarenhet.
Vem är du?
Inför det nya året letar vi efter människor som vill utvecklas - både i jobbet och som person. Vi tror att du:
Gillar att prata med både kunder och kollegor
Talar och förstår svenska obehindrat
Är prickfri i polisens belastningsregister
Ser fram emot att bli en del av ett positivt och energifyllt team
Om du lovat dig själv att 2026 ska bli året då du vågar mer, lär dig nytt och tar ett steg framåt - då kan vi vara rätt match.
Vad händer nu?
När du skickar in din ansökan kontaktar vi dig inom kort för ett första samtal där vi får lära känna dig lite bättre.
Ha telefonen redo - kanske blir detta startskottet på ditt bästa arbetsår hittills! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Gustav Anders gatan 15E (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Jobbnummer
9666859