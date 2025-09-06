Säljare & Mötesbokare Provisionsbaserad tjänst
2025-09-06
Centrala Göteborg / Distans
Vill du arbeta med SaaS/IT försäljning och mötesbokning i en energifylld miljö där du själv kan påverka din inkomst? Vi söker nu nya kollegor till vårt team i centrala Göteborg, med möjlighet att arbeta både från kontoret eller på distans.
Om rollen
Som säljare och mötesbokare kommer du att:
Kontakta företag och boka möten med nya kunder
Bygga relationer och skapa affärsmöjligheter
Arbeta mot tydliga mål och utvecklas inom försäljning
Vara en viktig del i vårt växande team
Arbetet är provisionsbaserat, vilket innebär att du själv styr din lön, ju mer du presterar, desto mer tjänar du. Här finns inga tak för din inkomst.
Vi erbjuder dig
Ett modernt kontor i centrala Göteborg med bra läge
Möjlighet att arbeta flexibelt på distans
Ett drivet och stöttande team som peppar varandra
Chansen att bygga värdefull erfarenhet inom försäljning och kundkontakt
Utbildning och stöd i början så du snabbt kommer igång
Vem vi söker
Vi tror att du är en person som gillar att prata med människor, är social och inte rädd för att ta kontakt. Du är målmedveten, vill utvecklas och tycker att det är kul att jobba mot resultat.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Det viktigaste är att du har rätt inställning och driv - resten lär vi dig.
Varför du ska välja oss
Här får du chansen att vara med i ett härligt gäng med högt tempo och mycket energi. Vi värdesätter sammanhållning, humor och glädje lika mycket som prestation. För dig som vill utvecklas och tjäna bra pengar finns alla möjligheter.
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: services@rexett.com
Arbetsgivare Rexett AB
(org.nr 559453-1856)
Gustaf Dahlénsgatan 30
417 24 GÖTEBORG
)
417 24 GÖTEBORG Kontakt
Omar Hussein
services@rexett.com
0313735005
9495913