Säljare nyhiss- och modernisering
2025-12-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Stockholm
, Jönköping
, Alvesta
, Gislaved
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje. Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar?
Vi söker en säljare nyhiss och modernisering för våra hissar och portar. Du kommer vara placerad i Norrköping med fokus på Östergötland och Sörmland. Tillsammans med vår övriga säljkår kommer du att jobba med den lokala marknaden där du får ett eget ansvarsområde. Som säljare jobbar du proaktivt för att hitta nya kunder såväl som befintlig kundvård. Med hjälp av vår kalkylator utformar du slutliga offerter och ansvarar för dess kvalité och att de följer förfrågningsunderlaget. Målgruppen är byggföretag men också privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsbolag, kommuner mm. Kvalifikationer
Som säljare är det fördel att ha erfarenhet av byggbranschen och en bra känsla för teknik. Som person är du duktig på att bygga relationer och är lyhörd för kundernas behov. Det är också viktigt att du är social och kontaktskapande och trivs med att jobba gentemot organisationens mål och visioner. Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, kontakta vår försäljningschef Peter Kjellsson på 0472-390 702. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är vår största tillgång! Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
