Säljare inom försäkring - fast lön + provision
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du bygga en professionell karriär inom finans?
Är du en driven tävlingsmänniska som söker en seriös start i finansbranschen? Hos Safely i Solna erbjuder vi en roll som licensierad Försäkringsförmedlare där din prestation direkt avgör din framgång. Vi är ett snabbt växande bolag inom personförsäkring och söker nu dig som vill växa tillsammans med oss.
Varför Safely är rätt steg för dig:
Betald Licensiering: Vi bekostar och genomför din formella försäkringsutbildning (IDD), en tung merit som validerar din expertis i finansbranschen.
Starka Partners: Vi samarbetar med världsledande försäkringsgivare, vilket ger dig trygga processer och välkända produkter att arbeta med.
Karriärmöjligheter: Vi satsar på våra medarbetare. För dig som levererar resultat finns tydliga vägar vidare till roller som säljcoach, teamlead eller specialistroller inom HR och administration.
Vinnarkultur: Vi sitter i moderna lokaler i Solna där vi kombinerar högt tempo med en stöttande gemenskap. Vi firar framgångar tillsammans genom tävlingar, middagar och AWs.
Om rollen Som försäkringsförmedlare kontaktar du kunder som redan visat intresse för att guida dem till rätt trygghetslösningar vid sjukdom eller olycksfall. Du arbetar målstyrt med tydlig coachning varje vecka för att du ska nå din fulla potential.
Arbetstider: Måndag - fredag, 08:30-17:30.
Plats: Vårt kontor i Solna.
Vem letar vi efter? Vi söker dig som har en utpräglad vinnarskalle och en hög mognadsgrad. Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrott eller annan tävlingsverksamhet där du lärt dig värdet av disciplin och fokus.
Du talar och skriver flytande svenska.
Du drivs av att nå uppsatta mål och motiveras av en lönemodell med både trygghet uppsida.
Du är positiv, lyhörd och trivs med telefonen som ditt främsta verktyg.
Ersättning & Förmåner
Vi erbjuder en trygg fast grundlön kombinerat med en enkel provisionsmodell.
Som fast anställd får du även ett generöst friskvårdsbidrag på 2500 kr/år.
Ansök idag - vi har ett begränsat antal platser! Vi rekryterar löpande och prioriterar sökande som kan påbörja sin resa hos oss inom kort.
