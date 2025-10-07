Säljare i butik för Mshop
Mshop Retail HB / Butikssäljarjobb / Falkenberg Visa alla butikssäljarjobb i Falkenberg
2025-10-07
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mshop Retail HB i Falkenberg
Om jobbet
Brinner du för försäljning och mötet med kunder? Vill du vara med i ett drivande team med engagerade kollegor och i en spännande och drivande arbetsmiljö?
BESKRIVNING AV FÖRETAGET
Mshops rykte är oöverträffligt vad gäller kundservice och professionell rådgivning av sexleksaker. Nu söker vi personal som vill vara med på resan att fortsätta erbjuda våra kunder Sveriges bästa sexleksaksbutik. Vi arbetar kontinuerligt för att få försäljningen att blomstra och leder butiken till stor framgång.
Våra butiker är ljusa, moderna, vänliga och har en känsla av ett modernt premium-varuhus som ändå är en sexshop. Vi är, om vi får säga det själva, unika i Europa och kanske hela världen.
OM JOBBET
Vi söker personal på ca 9h/vecka under lågsäsong men tjänsten ökar till fler timmar som kan vara över högsäsong, semestern, sjukdom och annan ledighet från övrig personal. Timmarna är förlagda under veckodagar och helger
Då butiken är väldigt säsongsbetonad så har vi räknat på ett minimum timmar som är anpassat för året runt. Dock kommer man att behöva vara så pass flexibel över högsäsong för fler timmar och då upp till 100%.
Fler timmar över resterande år kan också komma och då även hur flexibel du själv är på att hoppa in som resurs.
Du skall vara en säljare ut i fingerspetsen, driftig, arbetsam, initiativtagande och pålitlig samt flexibel. Arbete inom handel är väldigt meriterande eller om du har något liknande som kan mätas med erfarenhet inom sälj så tveka inte att skicka in en ansökan.
Ansökan sker endast via mail. Bil och körkort är inget måste men det kommer att underlätta dina restider till och från arbetet och göra dig mer flexibel att ta arbetspass med kort varsel. Det finns bra kollektivtrafik
Vår butik i Ullared ligger i Outlethuset, bredvid Gekås varuhus.
Tjänsten behövs tillsättas snarast så rekrytering sker löpnade så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
ansökningar skickas via mail.
E-post: maa@mshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidstjänst Mshop ULD 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mshop Retail HB
Danska Vägen 6 (visa karta
)
311 60 ULLARED Arbetsplats
Mshop Retail Jobbnummer
9543434