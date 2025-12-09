Säljare Fastighetsskötsel
Aldux Entreprenad AB / Säljarjobb / Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aldux Entreprenad AB i Göteborg
Vi söker dig som är självgående, social och målmedveten. Du har ett intresse för arbetsområdet och trivs i rollen där du arbetar både ute hos kund och administrativt. Har du tidigare erfarenhet av sälj, markskötsel eller entreprenad är det meriterande, men det viktigaste är driv, vilja och förmågan att skapa förtroende.
Vi ser gärna att du har:
God kommunikativ förmåga
Resultatfokus och initiativförmåga
B-körkort
Erfarenhet av försäljning eller kontakt med fastighetsbransch
Möjlighet att växa med ett expansivt företag
Stort eget ansvar och frihet i rollen
En arbetsplats där engagemang och kvalitet står i centrum
Möjlighet till bonus/provision baserat på resultat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Info@aldux.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aldux Entreprenad AB
(org.nr 559171-3515) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9636545