Säljare begagnade personbilar
2026-02-16
Ta chansen att söka jobbet som säljare av begagnade personbilar hos oss på Berners och bli en del av ett team där affärsmannaskap, kvalitet och kundupplevelse står i centrum!
Om jobbet:
Jobbet som bilsäljare handlar om så mycket mer än bara bilar. Hos oss står kunden i fokus och ska alltid få rätt lösning för ett tryggt och enkelt bilägande.
Här arbetar du med hela affären, allt från direkt försäljning av hallbilar till inbyten, värdering, finansiering och försäkringar. Rollen är dynamisk och tempofylld, där varje affär är unik.
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen från första kundkontakt till leverans genom att bland annat:
Vara tillgänglig för våra kunder som besöker oss i bilhallen samt via telefon, mail och digitala leads
Värdera inbytesbilar och skapa attraktiva affärsupplägg
Skapa offerter utifrån kundernas behov samt följa upp dem
Ansvara för löpande kontakt med kunden från affär till leverans
Säkerställa att våra begagnade bilar presenteras professionellt i bilhallen och digitalt
I teamet hittar du gemenskap, glädje och stöd - både inom avdelningen för begagnade bilar och tillsammans med övriga märken och servicemarknad.
Vi söker dig som är:
Uthållig och målinriktad
Affärsdriven och resultatorienterad
Trygg i kunddialogen och skapar förtroende
Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Försäljningsprocesserna inom begagnat är ofta snabbare men kräver god affärskänsla, därför söker vi dig som kan fatta beslut, driva affärer framåt och motivera dig själv - även de dagar som inte levererar omedelbara resultat.
Vi på Berners erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: Ansökan är öppen till 8 mars och vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
