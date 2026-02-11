Säljare B2C
Säljpitch AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-02-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpitch AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Säljpitch är ett snabbt växande säljbolag som riktar in sig på företag stora som små, men nu även privatpersoner. Vårt B2C-team består utav ett härligt gäng med både tjejer och killar. Teamet är ett resultat drivet gäng och stimuleras av ett högt arbetstempo.
Vår atmosfär är familjär, och det är viktigt för oss att alla trivs och känner glädje på jobbet.
Tidigare erfarenhet inom sälj är meriterande men inte ett måste, då vi utbildar och coachar våra medarbetare dagligen. Tjänsten erbjuder ett bra lyft i karriären och kommer ge er möjligheten till att bygga på kunskap inom företagsutveckling, försäljning och hur man arbetar strategiskt inom försäljningsprocesser.
Vi erbjuder: Kontor i Helsingborg, nära Ramlösa tågstation och busshållplatser. Möjligheten att påverka din lön; vi har branschens bästa provision. En grundlig utbildning och kontinuerlig coachning till alla nyanställda. Många roliga aktiviteter, AW:s och tävlingar.
Vem är du? Vi söker dig som ser ljust på din framtid, har en stark målmedvetenhet och vilja att ta dig framåt. Vi har inga förkunskapskrav, utan vill att du ska känna dig trygg i att vi vägleder dig i arbetet. Det absolut viktigaste för oss är att du ser positivt på din framtid, är initiativrik i ditt arbetssätt och vill lära dig nya saker. Att vara orädd och social, ser vi som stora fördelar i arbetet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tarik Barny tarik@saljpitch.se 0760227990 Jobbnummer
9735807