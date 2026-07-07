säljare B2B

Viskan Jobb och Studier AB / Säljarjobb / Borås
2026-07-07


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Är du säljare och öppen för nya möjligheter?
Vi på Viskan Rekrytering söker just nu fler säljare till vårt kandidatnätverk inför kommande rekryteringsuppdrag.
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har erfarenhet inom exempelvis:
B2B-försäljning
B2C-försäljning
Teknisk försäljning
Account Management
Key Account Management
Innesälj eller utesälj
Nykundsbearbetning och relationsförsäljning

Du behöver inte aktivt söka jobb. Många av våra uppdrag tillsätts genom vårt nätverk innan de annonseras.
Om du är nyfiken på nästa steg i din karriär är du varmt välkommen att skicka ditt CV eller höra av dig för ett förutsättningslöst samtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: fahima@viskanjobb.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viskan Jobb och Studier AB (org.nr 559404-7416)
Lilla Brogatan 31 (visa karta)
503 35  BORÅS

Jobbnummer
9995996

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