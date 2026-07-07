säljare B2B

Är du säljare och öppen för nya möjligheter? Vi på Viskan Rekrytering söker just nu fler säljare till vårt kandidatnätverk inför kommande rekryteringsuppdrag. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har erfarenhet inom exempelvis: B2B-försäljning B2C-försäljning Teknisk försäljning Account Management Key Account Management Innesälj eller utesälj Nykundsbearbetning och relationsförsäljning
Du behöver inte aktivt söka jobb. Många av våra uppdrag tillsätts genom vårt nätverk innan de annonseras. Om du är nyfiken på nästa steg i din karriär är du varmt välkommen att skicka ditt CV eller höra av dig för ett förutsättningslöst samtal.