Säljare Aoptik Skellefteå
Fyröringen AB / Optikerjobb / Skellefteå Visa alla optikerjobb i Skellefteå
2025-12-19
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyröringen AB i Skellefteå
, Luleå
, Arvidsjaur
, Sollefteå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare för till vår verksamhet i Skellefteå!
Aoptik är en växande optikerkedja med en stark närvaro i Skellefteå. Med fokus på både synhälsa och stil vill vi tillsammans med dig hjälpa invånarna i Skellefteå att inte bara se bra, utan även se bra ut.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi letar efter dig har en hög social kompetens och har förmågan att skapa långvariga relationer med våra kunder. Din lyhördhet och servicekänsla är vägledande i ditt arbete. På Aoptik är kunden alltid i centrum, och din förmåga att bemöta kunder på ett professionellt sätt, samtidigt som du förstår och tillgodoser deras unika behov, är av yttersta vikt.
Vår verksamhet:
Aoptik samarbetar med branschledande varumärken inom både bågar och glas, samt optisk utrustning. Du kommer att vara en viktig ambassadör för dessa kvalitetsprodukter och bidra till att sprida vår vision om synhälsa och stil till våra kunder.
Din utveckling:
Erfarenhet inom optikbranschen är önskvärt, men vi är framför allt intresserade av din personlighet och ditt engagemang. Om du är den rätta personen, kommer vi att erbjuda intern utbildning för att du ska bli en expert inom optiken. Hos oss värdesätts du som individ, och din potential och vilja att lära kommer att vara avgörande.
Vi erbjuder:
• Frihet under ansvar: Vi tror på att du presterar bäst när du har utrymme att agera och utvecklas inom din roll.
• Härlig arbetsmiljö: På Aoptik har vi en tight gemenskap där samarbete och trivsel är i fokus. Här kommer du att vara en del av en positiv och stöttande teamkultur.
• Högkvalitativa produkter: Du får möjligheten att arbeta med toppmoderna produkter från branschens mest välrenommerade varumärken.
• Goda villkor: Vi värdesätter din insats och erbjuder attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön.
Vill du vara med och bidra till Aoptiks tillväxtresa? Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en viktig del av vårt team som kombinerar synvård med stil.
Intervjuer sker löpande.
Gör skillnad för Skellefteås invånare - tillsammans med oss på Aoptik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@aoptik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyröringen AB
(org.nr 559151-7528), http://www.aoptik.se
Nygatan 43 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Aoptik Skellefteå Jobbnummer
9655331