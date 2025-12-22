Säljare, AI-lösningar
Jobway AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-22
Vill du vara en del av ett snabbväxande internationellt tech-bolag med gott renommé? Vill du arbeta i en spännande bransch med enorm tillväxtpotential? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
Som B2B-säljare på Serviceform blir du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att driva hela säljprocessen - från prospektering till signerat avtal. Rollen är till största delen outbound-fokuserad, vilket innebär att du aktivt kontaktar företag och bygger nya kundrelationer.
I rollen kommer du att arbeta med:
Nykundsbearbetning med fokus på outbound
Bokning och genomförande av egna kundmöten, digitalt och fysiskt
Identifiera affärsmöjligheter genom marknadsanalys
Bygga långsiktiga relationer och utveckla befintliga kunder
Dela insikter och kundfeedback internt för att förbättra processer och erbjudanden
Samarbeta tätt med Country Manager och säljarteamet i Stockholm
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av outbound-försäljning mot B2B
Vana att boka och hålla i egna möten
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har ett starkt intresse för teknik och digitala lösningar
Serviceform erbjuder dig:
En plats i ett snabbväxande internationellt team
Möjlighet att påverka bolagets tillväxtresa i Sverige
Kontor mitt i centrala Stockholm - med möjlighet till hybridarbete
Konkurrenskraftig lön och karriärmöjligheter inom ett expansivt SaaS-bolag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Serviceform med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm, anton.holm@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Serviceform:
Serviceform är ett snabbt växande tech-bolag med visionen att modernisera kommunikationen mellan företag och deras kunder. Serviceform utvecklar konverteringsverktyg som hjälper företag att skapa smartare och mer säljande kundupplevelser online genom AI-drivna lösningar. Tjänsten används idag av välkända varumärken inom exempelvis bil-, mäklar-, rese- och e-handelsbranschen - både i Sverige och internationellt.
Vi har idag verksamhet i sex länder: Finland, Sverige, Spanien, Portugal, Italien och Sri Lanka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9660380