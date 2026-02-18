Säljare 80% Göteborg City
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Brinner du för försäljning och vill arbeta i en spännande bransch där du arbetar med några av världens mest kända varumärken? Är kundrelationer något du värderar samtidigt som du själv får utvecklas på jobbet? Nu söker vi på Synoptik säljare till våra butiker i Göteborg City!
På Synoptik brinner vi för att dela med oss av vårt kunnande och vår passion för optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever våra värderingar varje dag.
Som säljare på Synoptik erbjuder vi dig: Utvecklingsmöjligheter inom en spännande bransch där du får en gedigen introduktion Möjligheten att arbeta med långsiktiga kundrelationer bl.a. genom vårt glasögonabonnemang Ett arbete i ett team som präglas av samarbete och försäljningsglädje Kunskap kring försäljning, varumärken och ögonhälsa
Arbetet som säljare innefattar att ansvara för butikens dagliga drift, utföra vissa förmätningar som görs innan undersökningen samt utföra enklare justeringar av glasögon. En av dina primära arbetsuppgifter är självklart att hjälpa kunderna i butiken, bland annat vid val av båge.
Sök tjänsten redan idag! Vi tror att du som söker är en driven säljare som brinner för försäljning och mötet med kunden. Du har erfarenhet från serviceyrket, gärna från butik. Det är meriterande om du även har erfarenhet från optikbranschen, men det är inget krav. Precis som dina kollegor är du positiv, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. För att ge kunden bästa möjliga service tror vi att du även är lyhörd för kundens önskemål samtidigt som du vågar ta egna initiativ.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% där vi gärna ser att du påbörjar din introduktion och upplärning så snart som möjligt. Arbetstiden är förlagd under dagtid, kvällar och helger och du kan även komma att jobba i andra butiker i närområdet. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår butikschef Carolina A på 031-743 06 00.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
