Säljare
United Business Solutions Equity AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Är du vår nya säljare?
Till ett av våra projekt söker vi nu några säljare.
För att lyckas behöver du vara tålmodig, ha energi och ett bra driv. Du slås inte ner när du får ett "Nej" utan tar nya tag och vet att för varje "Nej" du får, kommer du närmare ett "Ja"och får göra en affär.
Din främsta drivkraft är att du själv avgör din lön. Vi arbetar 100% med provision. Jobbet utföres helt på distans så du lägger upp din arbetsdag själv.
Produkten du jobbar med är inom kryptovaluta så det är bra om du har någon kunskap främst från Bitcoin, dock inget krav då vi lär upp dig. Kunderna du ringer till har samtliga erfarenhet från krypto.
Du behöver ha tillgång till dator med stabilt internet alternativt mobiltelefon med headset.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Ansökan är öppen för alla åldrar och vi ser mer på dina personliga egenskaper än formella meriter.
Skicka oss en enkel ansökan och berätta vad du kan bidra med. Vi rekryterar kontinuerligt så vänta inte till sista dagen, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@bitcoingruvan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Business Solutions Equity AB
(org.nr 559072-5882)
Skeppsgatan 19 2TR (visa karta
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211 11 MALMÖ Jobbnummer
10022253