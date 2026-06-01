Säljare
Jobway AB / Säljarjobb / Kungsbacka Visa alla säljarjobb i Kungsbacka
2026-06-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Härryda
, Lerum
, Kungälv
eller i hela Sverige
Har du en bakgrund inom försäljning och söker nya möjligheter? Vill du arbeta i ett ekonomiskt stabilt företag som fortsätter växa och leverera högkvalitativa träemballageprodukter med fokus på service, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som innesäljare på Skandro AB vara rätt för dig – läs vidare och ansök redan idag!
Som innesäljare på Skandro arbetar du främst med nykundsbearbetning, men rollen innefattar även utveckling och vård av befintliga kundrelationer. Vid större affärsmöjligheter åker vår erfarna fältsäljare ut för att besöka kund, men ansvaret för att driva affären i mål ligger på dig i denna roll.
Tjänsten är placerad i våra nya lokaler i Särö, utanför Kungsbacka, där du blir en del av ett team som samarbetar tätt.
I rollen kommer du att arbeta med:
Övergripande ansvar för en egen kundstock
Uppdatering och arbete i Lime Go och andra CRM-system
Kvalificering av leads, kunder och produkter
Telefonbearbetning mot nya och befintliga kunder
Hantering av inkommande förfrågningar
Kalkylering och prissättning av specialemballage
Uppföljning av offerter
Registrering av kunder i relevanta system och tjänster
Kommunikation med produktionen för att säkerställa rätt leverans
Uppföljning av kundorder och proaktiv hantering av eventuella avvikelser
För att lyckas i rollen har du:
Några års dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna mot industrikunder
God vana av att arbeta i CRM-system
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du metodisk, strukturerad, noggrann och analytisk. Du är en person som har god överblick och "koll på läget", och som trivs med att ta ansvar för dina affärer från start till mål.
Skandro erbjuder dig:
Ett dynamiskt och engagerat familjeföretag
Ett ekonomiskt stabilt bolag med stark marknadsposition
Möjlighet att växa med företaget och utvecklas i din roll
En vardag med frihet under ansvar och korta beslutsvägar
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Skandro med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Skandro AB:Skandro AB är ett familjeföretag som köper, sorterar, renoverar, tillverkar och säljer pallar och pallkragar. Sedan starten 1987 har vi arbetat upp en verksamhet som är synonym med service, kvalitet och miljöbesparande produkter för den svenska och västeuropeiska marknaden. Under vår mer än 30-åriga historia har vi byggt upp ett stort förtroende hos många kunder och leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Gamla Särövägen 37 (visa karta
)
429 41 SÄRÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skandro Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9940717