Säljare
2026-02-16
Vi söker en driven och tävlingsinriktad säljare med idrottsbakgrund för försäljning av IT-nätverksprodukter. Vår kund är ett internationellt företag placerat i hjärtat av Stockholm city i mycket fina lokaler. Rollen är kombinerad inne- och fältsälj med ansvar för både befintliga kunder och nykundsbearbetning riktat mot små och medelstora företag. Tjänsten är målorienterad och passar dig som trivs med högt tempo, tävlingsanda och tydliga mål.
Om rollen
Du kommer att arbeta 50/50 med befintliga kunder och nykundsbearbetning. Arbetet sker både från kontoret och ute hos kunder, vilket kräver flexibilitet och förmåga att planera egna kundbesök. Fokus ligger på att driva affärer inom Zyxel-sortimentet, skapa långsiktiga kundrelationer och nå uppsatta försäljningsmål. Anställningen har fast lön samt kvartalsbonus kopplad till uppnådda mål.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Bearbeta och utveckla befintlig kundportfölj för att öka merförsäljning och retention
Identifiera, prospektera och konvertera nya affärsmöjligheter inom små och medelstora företag
Genomföra kundmöten både på plats och digitalt
Samarbeta med teknisk support och leveransteam för att säkerställa kvaltet och kundnöjdhet
Upprätta och följa upp offerter, avtal och affärsplaner
Arbeta målinriktat och rapportera mot uppsatta KPI:er i CRM-system
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av B2B-försäljning
Förståelse för liknande nätverkslösningar är meriterande
Idrottsbakgrund eller dokumenterad tävlingsinriktning som visar driv, laganda och målfokus
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Resultatorienterad, målinriktad och tävlingsinriktad
Kommunikativ och relationsskapande med hög social kompetens
Självgående, strukturerad och handlingskraftig
Flexibel och anpassningsbar i mötet med skiftande kundbehov
Positiv inställning och förmåga att inspirera kollegor och kunder
Vi erbjuder
En bra fast månadslön kombinerat med kvartalsbonus baserad på uppnådda gemensamma mål
En dynamisk roll med stor frihet och tydliga utvecklingsmöjligheter
En stark introduktion för att trivas.
Stöd från tekniskt team och säljledare samt relevant produktutbildning
En inkluderande arbetsmiljö där prestation och laganda värderas högtSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din säljbakgrund, idrottserfarenhet och varför du passar för rollen. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet.
