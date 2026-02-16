Säljare

Vi söker en driven och tävlingsinriktad säljare med idrottsbakgrund för försäljning av IT-nätverksprodukter. Vår kund är ett internationellt företag placerat i hjärtat av Stockholm city i mycket fina lokaler. Rollen är kombinerad inne- och fältsälj med ansvar för både befintliga kunder och nykundsbearbetning riktat mot små och medelstora företag. Tjänsten är målorienterad och passar dig som trivs med högt tempo, tävlingsanda och tydliga mål.
Om rollen
Du kommer att arbeta 50/50 med befintliga kunder och nykundsbearbetning. Arbetet sker både från kontoret och ute hos kunder, vilket kräver flexibilitet och förmåga att planera egna kundbesök. Fokus ligger på att driva affärer inom Zyxel-sortimentet, skapa långsiktiga kundrelationer och nå uppsatta försäljningsmål. Anställningen har fast lön samt kvartalsbonus kopplad till uppnådda mål.

Dina arbetsuppgifter
Bearbeta och utveckla befintlig kundportfölj för att öka merförsäljning och retention

Identifiera, prospektera och konvertera nya affärsmöjligheter inom små och medelstora företag

Genomföra kundmöten både på plats och digitalt

Samarbeta med teknisk support och leveransteam för att säkerställa kvaltet och kundnöjdhet

Upprätta och följa upp offerter, avtal och affärsplaner

Arbeta målinriktat och rapportera mot uppsatta KPI:er i CRM-system

Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av B2B-försäljning

Förståelse för liknande nätverkslösningar är meriterande

Idrottsbakgrund eller dokumenterad tävlingsinriktning som visar driv, laganda och målfokus

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Dina personliga egenskaper
Resultatorienterad, målinriktad och tävlingsinriktad

Kommunikativ och relationsskapande med hög social kompetens

Självgående, strukturerad och handlingskraftig

Flexibel och anpassningsbar i mötet med skiftande kundbehov

Positiv inställning och förmåga att inspirera kollegor och kunder

Vi erbjuder
En bra fast månadslön kombinerat med kvartalsbonus baserad på uppnådda gemensamma mål

En dynamisk roll med stor frihet och tydliga utvecklingsmöjligheter

En stark introduktion för att trivas.

Stöd från tekniskt team och säljledare samt relevant produktutbildning

En inkluderande arbetsmiljö där prestation och laganda värderas högt

Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din säljbakgrund, idrottserfarenhet och varför du passar för rollen. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet.

Sista dag att ansöka är 2026-08-15
