Om Renta - maskinuthyrarna som bryr sig
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är ca 700 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.
Renta Maskinuthyrning söker
SÄLJARE
till Borlänge med omnejd
Det finns ingen vanlig dag som säljare på Renta. Men för att ge dig en någorlunda bild ger vi oss på ett försök. Du hämtar bullar, kör ut till ett bygge, morsar på alla längs vägen och kommer sedan in på depån med energi och ett nytt projekt. Du omvärldsbevakar med hjälp av alla slags digitala verktyg - men främst genom att vara ute. Träffa människorna som bygger samhället. Du grillar, du chillar - du använder dina två öron lika flitigt som kunden använder maskinerna. Du saluför Renta som det självklara valet inte bara för kunder, utan även för släkt och vänner. För alla är potentiella kunder. Eller hur?
Du är med på lokala, regionala och nationella sammankomster och bidrar där med ditt sätt och med dina idéer. Vi växer med varandra och utvecklas genom våra olika perspektiv. När dagen väl är slut har du lärt dig mer om en viss maskin, förvandlat kallt samtal till avtal och plockat upp kebab samt fint pris från leverantör till morgondagens grillning. Och det är klart att jobbet skiljer sig mellan våra olika depåer och regioner. Därför målar vi med bred pensel nu. Bilden klarnar först när du sökt jobbet och träffat din försäljningschef.
Därför ska du välja Renta
Sedan starten i Sverige 2017 har en idé om att ett gäng mindre och lokala maskinuthyrare skulle enas nationellt - blivit till en verklighet där idag 75 depåer från Trelleborg till Boden ger allt för sitt lokalområde. Vi på Renta vet att stor frihet skapar engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Mitt i centrum står våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklar oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig.
Vad du har med dig
Visst kan du tala för dig men du har också lärt dig att tiga är guld. Det där med två öron och en mun har lett dig till förståelse, för kundens faktiska behov. Du behöver inte sitta på lösningen själv, däremot har du nycklarna för att låsa upp och hitta vem eller vad som ger dig lösningen. Ringa kallt, ljummet eller varmt - för dig är det bara en möjlighet att hjälpa den andre oavsett temperatur.
För ändring? Visst läste du förändring och om det är något du har med dig till Renta så är det din iver i att inte "göra som vi alltid har gjort". För ska vi skapa förändring på riktigt och bli bäst i vår stad, då måste vi vara för ändring. Eller hur? Ditt lugn mojnar stormiga glas, din entreprenörsådra trollar fram lösningar och ditt glada lynne - det smittar.
Våra fyra önskemål till dig:
Du är vinnarskallen som arbetat som säljare inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen. Eller någon helt annan bransch!
Du kan Borlänge med omnejd i sömnen och känner starkt för regionen
B-körkortet är lika självkörande som dina kunskaper i Office-paketet
Du är relationsbyggaren som går till avslut och får affären.
Vad du får
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Renta förnuft. Du kommer få friskvård, sex veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas.
Anställningen
Tjänsten som säljare löper tillsvidare på heltid med placering på depån i Borlänge. Du rapporterar till regionens försäljningschef. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 25 februari.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.
Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten. Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag. Hansson & Partners
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
, 072-237 21 30
