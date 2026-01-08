Säljare
Hej!
Du är rätt trött på generiska, bleka och lata jobbannonser med rubriken "är du vår nästa stjärnsäljare"... Eller hur? Du är less, för du vet att du förtjänar mer. Gratis energidryck, biobiljetter eller ett pingisbord räcker inte för dig... Ditt drömjobb är att jobba med en ordentlig provision och en produkt du är stolt över att representera. Ett ställe där det är normalt att vara ambitiös och svårt att vara bäst, ett ställe som eldar på hungern i dig att alltid vilja ha mer, ett ställe där du inte sticker ut för att du vill mer i ditt liv än att längta efter helgen och nästa öl.
Hos oss kan du skapa den framtiden du förtjänar - där den som leder stället inte är "klar" med sitt liv och leder med exempel så att du ser och förstår att det är möjligt.
Har jag ditt intresse nu? Läs vidare... Jag startade upp det här företaget för att jag vet exakt hur det är, jag vill mer i livet än att sitta och ta order av trötta mellanchefer, jag ville skapa ett ställe där vinnare frodas - ett ställe jag önskade att jag hade tidigare i livet... Jag vill ha dig som vill vara med på den här resan tillsammans med mig. En resa där en lön på mindre än 6 siffror är ett misslyckande, en resa där du kommer utvecklas så mycket att du inte ens kommer känna igen dig själv ett halvår senare, en resa där jag som ledare kommer göra dig så mentalt hård och förberedd att allt annat i livet känns enkelt i jämförelse.
Som säljare hos oss på Grewin Sales kommer du att:
Ringa kallt och boka in möten över telefon på dom färdiga listorna jag tagit fram åt dig (ja, du slipper prospektera, jag vet hur mycket tid säljare förlorar på det!)
Sitta med och lyssna och lära kring hur jag gör innan, under och efter säljsamtalen
Ta säljmötena du bokar in och stänga så mycket affärer du kan med mig som coach
Komma in i en hetlevrad och pådriven säljkultur med flera andra där vinnare står i centrum. En kultur där man gör exempel av vinnare istället för att dalta med lågpresterare
Eftersom att bolaget har aggressiva expansionsplaner och vill lyfta starka prestationer kommer du med tiden när du blir riktigt duktig att erbjudas:
Mötesbokare som bokar säljmöten åt dig
En virtuell säljassistent som gör admin åt dig
Möjlighet att ta dig an ett eget säljteam inom bolaget
Jag som VD är väldigt processorienterad och tar personlig utveckling på stort allvar. Här jobbar vi med ett ledarskap där vi VISAR dig hur man gör. Jag kommer sälja framför dig, det är så du lär dig bäst. Du kommer att få lära dig sälja med systemet Straight Line Selling, och få ta del av en säljprocess jag noga arbetat fram efter 15 000 samtal med chefer.
Här är kortfakta om tjänsten:
På plats i Stockholm, inte hybrid eller remote.
Detta är en roll med fokus på nyförsäljning, inte account management. Så detta är mer för dig som vill bli vass på att sälja in nya kunder, snarare än att förvalta befintliga kunder.
Garantilön på 20 000kr (en högre garantilön kan diskuteras om du kommer med väldigt värdefull erfarenhet av sälj, säljcoaching, eller annat värdefullt för ett säljbolag i tillväxt)
B2B-försäljning. I detta projekt säljer vi medlemskap i ett chefsnätverk. Produkten är en typ av utbildningsprodukt från Dagens industri där vi säljer till chefer som målgrupp. Så du kommer lära dig en hel del om att föra dig i samtal med chefer, och få en bred erfarenhet av näringslivet och hur det fungerar i rummen där besluten tas på riktigt.
Snittpriset på medlemskapen vi säljer är ungefär 50 000kr per medlemskap, men det finns medlemskap som kostar ända upp emot 200 000kr.
Din provision är 20% per såld enhet. Jag utmanar dig att jämföra det med vilket annat säljjobb som helst, det är en extremt generös provisionsmodell.
Du ska ha nåt en månadslön på minst 50 000kr inom 6 månader om du lägger ner det arbetet som krävs med min guidning.
Förmåner som du kan förvänta dig: gratis frukost, säljtävlingar och företagsresor. Senare vid fast anställning även friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring.
Om du vill läsa mer om samarbetet mellan Grewin Sales och Dagens industri samt produkten vi säljer, googla på "Grewin Sales Di Close" så kommer du att hitta det som top resultat.
