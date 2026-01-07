Säljare
Är du en driven säljare med erfarenhet av relationsskapande försäljning som vill ta dig an en mer komplex affär? Kanske har du tidigare arbetat som bilsäljare? Hos oss får du arbeta i team med gott samarbete och ett närvarande ledarskap, snabba beslutsvägar och goda möjligheter att påverka din egen vardag.
Om digDu är en orädd och lyhörd säljare som gillar att bygga nya relationer och göra affärer - oavsett om det sker digitalt eller i bilhallen. Vi ser att du har arbetat ett par år inom försäljning, kundservice eller marknadsföring och känner dig redo för nästa steg i karriären. Vi kan erbjuda dig en roll med mycket kunddialoger, händelserika dagar och där du får kombinera struktur med kreativitet.
Du har en god kommunikativ förmåga som snabbt lyser igenom i kundmöten - oavsett om de sker via telefon, mail eller online. Tack vare din känsla för att fånga din målgrupps intresse leder du kunden rätt genom sitt val av bil och tillbehör. Du gillar tekniska lösningar, uppskattar tydliga mål och motiveras av att nå dina resultat.
I denna rekrytering söker vi dig som har jobbat som bilsäljare, alternativt har erfarenhet av relationsskapande försäljning och ett gediget intresse av bilar och bilbranschen.
Vi vill att du som söker har Goda kunskaper i svenska - både muntligt och skriftligt God datorvana och en trygghet i digitala arbetssätt B-körkort (manuellt)
Om du har tidigare erfarenhet av bilförsäljning är det meriterande. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välkomnar därför alla som uppfyller våra grundkrav att söka denna tjänst.
Om jobbetSom säljare hos oss ger du kunderna en proffsig och personlig upplevelse från första kontakt till leverans och ett fortsatt relationsbyggande därefter. Du kommer att fokusera på begagnade fordon och något av våra nybilsvarumärken Nissan, Hyundai eller Ford. Tillsammans med teamet hanterar du hela processen - från kundkontakt till inbyte, avtal, leverans och uppföljning. Du säljer tjänster såsom finansiering, försäkring och serviceavtal.
Du kommer främst att fokusera på privatkunder i Jönköpingsregionen, där du aktivt kontaktar nya och befintliga kunder via telefon och online. Du fångar upp kundernas behov, skapar skräddarsydda helhetslösningar och bygger på så sätt hållbara kundrelationer. Det här är rätt roll för dig som gillar att ta initiativ, vara på språng och växa i ett företag som satsar framåt.
Omfattning: Heltid, 100%Arbetstider: Vardagar 9-18 samt varannan lördag 10-15. Ej distansarbetePlaceringsort: JönköpingTillträde: Enligt överenskommelseLön: Provisionsbaserad
Vad Holmgrens Bil erbjuderHolmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår digitala bilhall och karriärsida.
AnsökanAnsök senast 1 februari 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta säljchef Rickard Hjälm på 036-149944 alt. mejl rickard.hjalm@holmgrensbil.se
Välkommen med din ansökan
