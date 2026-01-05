Säljare
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Är du en driven tävlingsmänniska som älskar att stänga affärer? Vill du vara med från start när ett internationellt techbolag skalar upp på den svenska marknaden? Zrch är ett innovativt techbolag med fokus på AI och marknadsplatsteknologi. Efter stora framgångar i Norge (bl.a. med Hjem.no) lanserar vi nu en banbrytande marknadsplats för den svenska fastighetsmarknaden. Nu bygger vi vårt svenska outbound-team i Helsingborg - och vi vill ha med dig på resan! Som säljare äger du din egen framgång. Du arbetar proaktivt med B2B-försäljning mot professionella kunder inom fastighetsbranschen, med fokus på fastighetsmäklare. Du ansvarar för hela säljcykeln - från första kalla samtalet till signerat avtal.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Proaktiv bearbetning: Utgående försäljning via telefon och digitala kanaler.
Pipeline-management: Ansvar för din egen budget och att driva affärer i mål.
Tillväxtresan: Vara en nyckelperson i att bygga upp Zrchs kommersiella närvaro i Sverige.
Vi söker dig som går igång på högt tempo, tydliga mål och som triggas av att se resultat på sista raden. Du är en trygg och kommunikativ säljare som inte räds att lyfta luren.
Hos Zrch får du det bästa av två världar: stabiliteten i ett internationellt bolag med beprövad teknik, kombinerat med energin och friheten i en "startup-miljö".
Som en del av det nya teamet i Sverige har du stora möjligheter att forma din roll
Jobba med AI-drivna lösningar i framkant.
Vi värdesätter snabbhet och action framför byråkrati.
Tjänsten inleds som en konsultanställning via Randstad under de första sex månaderna, med en tydlig ambition om att du därefter ska övergå i en direktanställning hos Zrch.
Ansvarsområden
Utgående försäljning via telefon och digitala kanaler.
Ansvar för din egen budget och att driva affärer i mål.
Vara en nyckelperson i att bygga upp Zrchs kommersiella närvaro i Sverige.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av outbound B2B-försäljning (gärna telefonbaserad)
En stark affärsförståelse och förmågan att övertyga beslutsfattare
Vana av att arbeta mot tydliga KPI:er och försäljningsmål
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller PropTech är meriterandeOm företaget
ZRCH Sverige AB
