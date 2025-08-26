Säljare
2025-08-26
Säljare sökes till Sunpine
Sunpine expanderar och på den resan har Säljaren en viktig roll att spela. Är du en vass förhandlare som har lätt för att bygga och vårda kundrelationer - och att identifiera nya möjligheter på marknaden? Då kan det vara dig vi söker.
Världen behöver snabbt fasa ut sitt beroende av fossila drivmedel till fördel för mer hållbara alternativ. Det här är grunden till Sunpines affär. Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en viktig del av framtidens hållbara energimix.
Idag befinner vi oss i ett intensivt utvecklingsskede där innovation, hållbar tillväxt, hög produktionseffektivitet och fortsatt miljöledarskap går hand i hand. I rollen som Säljare bidrar du direkt till Sunpines tillväxtresa och i längden även till skapandet av en mer hållbar energimix, både nationellt och globalt.
Som Säljare på Sunpine blir du en central del i att driva affären framåt. Du arbetar både med att utveckla våra befintliga kundrelationer och med att hitta nya möjligheter på marknaden. Rollen innebär nära kontakt med kunder i Sverige och internationellt, från dialog och förhandling till att ta fram offerter och avtal. Du planerar och genomför försäljningar, följer upp resultat - och ser även hur vi kan utveckla våra arbetssätt på avdelningen.
Vi söker dig som har god erfarenhet av kvalificerat säljarbete och som är en van förhandlare. En utbildning inom sälj eller ekonomi, alternativt en civilingenjörsexamen, är meriterande. Det är även erfarenhet av internationell verksamhet, raffinaderiverksamhet eller arbete med biobränslen. Du har goda kunskaper i svenska och engelska - och gärna även i tyska. Sist men inte minst är du en fena på Excel.
Som person tror vi att du är strukturerad, affärsmässig, initiativtagande och bra på att samarbeta och bygga relationer.
Placeringsort är Piteå, men vi erbjuder möjlighet till hybridarbete och har även kontorsplats i Luleå.
Sunpine verkar i en internationell, modern och processinriktad miljö. Här får du stort handlingsutrymme på en arbetsplats som har siktet inställt på framtiden. Du blir en del av ett värderingsdrivet företag där ett välkomnande och engagerat team är en självklar del av vardagen. Hör av dig! Har du frågor? Kontakta gärna vår Marknadschef, Mikael Lagerbom. Telefon: +46 (0)76 496 12 11 E-postadress: mikael.lagerbom@sunpine.se
Vi ser fram emot att höra från dig och vi tar emot ansökningar fram till den 24 september 2025.
Sunpine - Fueling a better future Sunpine driver världens första - och största - produktionsanläggning för Råtalldiesel, en råvara för biobränsle som är tillverkad av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Med ett mycket högt reduktionsvärde och en råvara som inte konkurrerar med den globala livsmedelsproduktionen är Sunpines Råtalldiesel en viktig del i framtidens energimix. Från samma råvara, råtalloljan, utvinner vi även stora volymer harts, terpentin, alfa-Pinen och bioolja som levereras till kunder världen över. Vi har en nästintill fossilfri produktion.
SunPine AB är baserat i Piteå och ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. Vi är 83 medarbetare och omsatte cirka 2,7 miljarder SEK 2024.
