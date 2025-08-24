Säljare
2025-08-24
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Visa alla jobb hos Collect Cars Sverige AB i Nacka
Är du självgående, resultatinriktad och har ett starkt bilintresse? Vill du ta ansvar för hela försäljningscykeln - från första kontakt till leverans - och bidra till vår framgång? Då är du den vi söker!
Om rollen hos oss:
I rollen som säljare/inköpare på Collectcars arbetar du självständigt med hela försäljningsprocessen. Du ansvarar för att slutföra försäljningar, inklusive att:
Ansöka om finansiering och garantera finanslösningar
Hantera avtal och dokumentation
Fotografiera och beskriva bilar för annonsering
Koordinera leverans av bilar till kunder
Slutföra hela försäljningsprocessen under eget ansvar
Kvalifikationer och krav:
Körkort manuellt (B-körkort godkänt)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: kunskap i tyska, franska eller italienska, då vi har en del utländska kunder
Erfarenhet av bilförsäljning eller liknande roller är meriterande
Kännedom om finansiering, garantier och avtal är ett plus
Självständig, strukturerad och med ett stort driv
Arbetstider:
Måndag till fredag: 10:00 - 18:00
Lördag: 11:00 - 15:00
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö där du styr mycket av din dag
Konkurrenskraftiga villkor och ersättningsmodell
Möjlighet till personlig utveckling i ett växande företag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Email
E-post: Elvin@collectcars.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Collect Cars Sverige AB
(org.nr 559383-0036)
Snickarvägen 8 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472800