Säljare
2025-08-21
Lundbergs är en svensk butikskedja som erbjuder ett stort utbud av väskor, resväskor, ryggsäckar, handskar och accessoarer från flera välkända märken.
Vår vision är att erbjuda kunderna kvalitetsprodukter till överkomliga priser.
Vi är ett växande företag som nu har 28 butiker runt om i Sverige.
Vi söker dig som är driven och serviceminded. Du ska gilla att jobba i team med dina kollegor samt självständigt. Du ska även ha ett stort intresse för väskor och mode och brinna för att bemöta kunder.
Med en vilja att lära sig och viljan att utvecklas kan vi erbjuda ett spännande och innehållsrikt arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra.
Din primära uppgift är framför allt försäljning samt att alltid ha kunden i fokus. Du kommer även att arbeta med merförsäljning, hålla dig uppdaterad med aktuella kampanjer, underhåll av butiksmiljön samt sträva mot 100% nöjda kunder.
Vi söker dig som:
Har kassavana
Brinner för service
Erfarenhet av att arbeta i butik tidigare
Har fyllt 18 år och gått ut gymnasiet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med tillträde 1 oktober med upplärning 2 veckor innan. Du behöver även vara flexibel och kunna arbeta extra med kort varsel vid tex sjukdom.
Tjänsten är förlagd i vår butik i Sickla men extra tider kan förekomma i våra närliggande butiker.
Mejla ditt CV tillsammans med ditt personliga brev till amanda.lindholm_96@hotmail.com
eller kom in och lämna det i butiken senast 2025-09-14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: amanda.linholm_96@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lundbergs Sickla AB
(org.nr 559461-6905)
Kulgränden 16 (visa karta
)
226 49 LUND Kontakt
Butikschef
Amanda Lindholm amanda.lindholm_96@hotmail.com Jobbnummer
9470212