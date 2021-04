Säljare - More Than Love AB - Försäljarjobb i Orust

More Than Love AB / Försäljarjobb / Orust2021-04-12Är du intresserad av att lära dig mer och framför allt dela med dig av dina kunskaper om hur viktigt det är med ett bra sexliv, oavsett om det är på egen hand eller tillsammans? Är du social, har lätt att tala inför grupp, besitter en säljande sida och sprider energi till dina medmänniskor? Då är du den medarbetare vi söker.Vi söker dig som vill förmedla lust, njutning och glädje till de människor du möter. Sex är skönt, sex är kul och sex leder till orgasm. Ekvationen skulle kunna vara enkel, ändå är det allt för få som har ett bra sexliv.Att arbeta på More Than Love ger dig ett fritt och otroligt roligt extraarbete där du utvecklas som person och har möjligheter till obegränsade inkomster eftersom lönen är provisionsbaserad. Du styr över dina arbetstider och lägger ett schema efter dina möjligheter.Partyna är oftast på fredag och lördagskvällar men de kan lika gärna vara på en vardagkväll, det beror helt på kundens önskemål. Eftersom du styr över dina arbetstider går detta jobb utmärkt att kombinera med annat jobb, studier eller mammaledighet etc. Vi tror verkligen på vår slogan; "Alla har rätt till ett BRA sexliv!". Förhoppningsvis har vi alla sex men vi tycker att alla ska ha riktigt BRA sex också, därför lägger vi stor vikt vid att förmedla kunskap om de produkter vi säljer, både ut till våra kunder och till våra homepartysäljare.More Than Love grundades år 2006 av Åsa Bark. Sen starten har vi varit ett utav de snabbast växande erotikföretagen i branschen. Våra homepartyn är bland de populäraste i branschen där vi fokuserar på mycket fakta, stort eget utbud som passar alla, låga priser och flexibla säljare som lyssnar på vad kunden eftersöker. Vi söker just nu säljare pga. stor efterfrågan på våra sexpartyn. Som säljare för More Than Love åker du ut på förinbokade partyn med en visningsväska som innehåller våra mest populära produkter. Allt ifrån skämtartiklar, spel, massageoljor, glidmedel, kläder och leksaker. Du berättar om och visar produkterna, som alla får klämma, känna och smaka på.I arbetet ingår även att svara på kundernas frågor och att hitta rätt produkt för just dem. Stor del av vårt arbete består av rådgivning och vi ser gärna att säljare som arbetar hos oss har en del livserfarenhet. Vi hjälper dig att inge dina kunder trygghet när de bokar ett sexparty med oss då vi står för all administration och kundtjänst. Vi står för bokningsbekräftelse, gåvan till värdinnan, packning, packningsmaterial, leveranser, produktpärmar och rekvisita. Vi sköter även inbetalning av skatt och sociala avgifter.Lön: Provisionsbaserad.OM DIG:Vi söker personal som är:Fördomsfri, framåt och har glimten i ögatOrdningsamServiceinriktadEnergirik och fantasifullPunktlig och pålitligSamarbetsvillig men ändå självgåendeVan och har lätt för att prata inför gruppKrav:Grundläggande datorvanaTillgång till internetOM OSS:More Than Love har i över 12 år byggt upp ett rykte som en pålitlig och tillförlitlig vuxen leksaksaffär, både i de fysiska butikerna i Trollhättan och Uddevalla samt på webben. Grundaren till företaget är en driven och passionerad kvinna som har som mål att hjälpa och utbilda människor till ett bättre sexliv. Både hennes och More Than Loves motto är trots allt: "ALLA har rätt till ett BRA sexliv!".Förutom hjälp, tips och råd i våra butiker så sysslar vi dessutom med sexpartyn (även kallat homeparty, hemparty, erotikparty m.fl) där en av våra många säljare som finns runt om i hela landet dyker upp i ditt hem, på möhippan, firmafesten eller överraskningspartyt och visar upp ett axplock av våra produkter. Våra sexpartyn har blivit bland de populäraste i branschen där vi fokuserar på mycket fakta, stort eget utbud som passar alla, låga priser och flexibla säljare som lyssnar på vad kunden eftersöker. Är du intresserad av att göra tjejkvällen snäppet bättre och blanda mycket information med mängder av skratt så är ett sexparty precis rätt val av underhållning.Vi kommer att påbörja intervjuerna löpande under ansökningstiden. Läs gärna mer information om tjänsten på vår hemsida www.morethanlove.se OBS!!! Vårt kontor ligger i Trollhättan!!2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-31More Than Love ABKUNGSGATAN 1947334 HENÅN5684590