Säljare - Värmland / Örebro
2026-01-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Örebro
, Eskilstuna
, Uppsala
, Botkyrka
Placeringsort: Karlstad med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Stockholm Lösull AB expanderar - och vi söker dig som vill vara med på resan!
Stockholm Lösull AB - ett växande isoleringsföretag specialiserade på lösullsisolering.
Vi är stolta över att leverera energieffektiva och hållbara lösningar till byggföretag, fastighetsägare och privatpersoner. Nu etablerar vi oss på fler orter och söker engagerade säljare som vill vara en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxt!
Din roll som Säljare - Värmland:
Som säljare hos oss är du vårt ansikte utåt i ditt distrikt. Då vi etablerar oss på fler orter så är en naturlig del för dig att arbeta med nykundsbearbetning, och har ett nära samarbete med våra montörer.
Prospektering och kundbesök inom bygg- och fastighetssektorn
Skapa offerter och uppföljning
Skapa långsiktiga kundrelationer
Ansvara för försäljningen i ditt distrikt
Bidra till lokal etablering och tillväxt
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg, teknik eller energi
Är självgående, resultatinriktad och gillar att göra affärer
Har körkort och god datorvana
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
Har ett driv att utvecklas tillsammans med ett entreprenörsdrivet företag
Vi erbjuder:
En viktig roll i ett växande företag med tydliga mål
Stora möjligheter till påverkan och personlig utveckling
Tjänstebil, telefon och dator
Fast lön + provision
Härlig företagskultur med högt tempo och korta beslutsvägar
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande.
Ansökan & frågor: simon@stockholmlosull.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: simon@stockholmlosull.se
653 39 KARLSTAD Körkort
Simon Åberg simon@stockholmlosull.se
